【美股焦點】著名投資者Scott Minerd「Delta病毒正在阻礙經濟發展」　將促使聯儲局推遲縮量寬

美國新冠肺炎Delta病毒疫情嚴重，投資服務公司Guggenheim首席投資官Scott Minerd認為病毒對消費者行為產生重大影響，「Delta病毒正在阻礙經濟發展」，並會推遲聯儲局縮減資產購買的時間表。

Minerd表示各項數據表明Delta病毒已經對經濟復甦產生負面影響，他提到7月零售銷售跌幅較預期大和信用卡開支下跌，尤其是餐廳、航空、酒店等行業受較大影響。另外，他還指出上周密歇根大學消費者信心調查亦意外下降，該調查歷來與消費模式同步變動。

Minerd認為，經濟復甦的趨勢不太可能會全面逆轉，但未來幾周經濟活動將會放緩。這將促使聯儲局對縮減計劃採取更加謹慎的態度，令國債孳息率保持在低位。

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責任編輯：黃苑筠