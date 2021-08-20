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【監管跌市】市監總局：12月起實施舉報獎勵　涉食品藥品等4方面

股市 17:49 2021/08/20

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市場監管總局今日表示，與財政部聯合印發《市場監管領域重大違法行爲舉報獎勵暫行辦法》，將於今年12月1日正式施行。《舉報獎勵暫行辦法》聚焦民生關切，重點對「食品、藥品、特種設備、工業產品質量安全」4個涉及生命健康安全領域的重大違法行為，鼓勵社會監督，推動社會共治。

《舉報獎勵暫行辦法》聚焦民生領域，針對群衆反映強烈、社會輿論關注和市場監管難度大風險高的重點行業、重點領域，通過推動社會監督、彙聚公衆力量，對市場監管領域違法行爲形成高壓執法震懾，使違法主體心存敬畏、行有所止。

文件指，考慮到食品、藥品等特殊領域專業性、技術性強，重大違法行為常常更隱蔽和不易察覺，特別設置「內部舉報人獎勵條款」。規定違法主體內部人員舉報的，在徵得本級財政部門同意的情況下，適當提高前款規定的獎勵標準。增加內部舉報人獎勵條款、適當提高獎勵標準，有利於獲取關鍵案件線索、提升打擊精準度。 

獎勵標準和上限方面，明確三個等級舉報獎勵的具體金額，分別為罰沒款的5%、3%和1%，最低獎勵金額分別為5000元、3000元和1000元，每起案件的舉報獎勵金額上限為100萬元。

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編輯：區嘉俊

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