【監管跌市】市監總局：12月起實施舉報獎勵　涉食品藥品等4方面

市場監管總局今日表示，與財政部聯合印發《市場監管領域重大違法行爲舉報獎勵暫行辦法》，將於今年12月1日正式施行。《舉報獎勵暫行辦法》聚焦民生關切，重點對「食品、藥品、特種設備、工業產品質量安全」4個涉及生命健康安全領域的重大違法行為，鼓勵社會監督，推動社會共治。

《舉報獎勵暫行辦法》聚焦民生領域，針對群衆反映強烈、社會輿論關注和市場監管難度大風險高的重點行業、重點領域，通過推動社會監督、彙聚公衆力量，對市場監管領域違法行爲形成高壓執法震懾，使違法主體心存敬畏、行有所止。

文件指， 考慮到食品、藥品等特殊領域專業性、技術性強，重大違法行為常常更隱蔽和不易察覺，特別設置「內部舉報人獎勵條款」。規定 違法主體內部人員舉報的，在徵得本級財政部門同意的情況下，適當提高前款規定的獎勵標準。 增加內部舉報人獎勵條款、適當提高獎勵標準，有利於獲取關鍵案件線索、提升打擊精準度。

獎勵標準和上限方面，明確三個等級舉報獎勵的具體金額，分別為罰沒款的5%、3%和1%，最低獎勵金額分別為5000元、3000元和1000元，每起案件的舉報獎勵金額上限為100萬元。

相關文章：【監管未完】內地《個人資訊保護法》11月實施 禁「大數據殺熟」等行為

【監管跌市】市監總局價競局約談酒企 白酒A股急挫、貴州茅台跌逾5%

【監管跌市】官媒：互聯網監管難免「陣痛」 更多是機遇 反壟斷是「試金石」

編輯：區嘉俊

更多中國科網監管最新消息、分析文章，可見【互聯網數據監管】專頁