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麥當勞推MIRROR三子姜濤、Anson Lo、Edan「籃神卡」 隨麥當勞App電子優惠券送出　

理財智慧 19:06 2021/08/20

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由人氣男團MIRROR成員姜濤、Anson Lo（盧瀚霆）和Edan（呂爵安）為麥當勞拍攝的微電影大姜真愛《男兒爭入樽》已於星期四（19日）晚播出，大家是否都在晚上準備收看廣告呢？是次微電影以姜濤最喜愛的運動——籃球為題材，講述誰能奪得導演芳心，成為最佳男主角。至今播出不足24小時，廣告連同預告片已有合共逾150萬觀看次數，足見MIRROR 的「籃神」魅力盡現！

【PayMeow x 姜濤出沒注意】匯豐總行大螢幕播香港運動員短片 下周姜濤加入，【見下頁】

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相信大家都很喜歡三位男神在微電影中的造型，所以麥當勞亦為粉絲們精心泡製了6款「籃神卡」。麥當勞App用戶可以由下周一（23日）起，於推廣期內透過MIRROR成員挑選的電子優惠券惠顧麥當勞，即可隨機獲得1款姜濤、Anson Lo或 Edan 的「籃神卡」！「籃神卡」印有三位成員穿上紅色麥當勞球衣的英姿，數量有限，換完即止。

6 款限量版「籃神卡」數量有限，換完即止6 款限量版「籃神卡」數量有限，換完即止

至於為慶祝麥當勞App週年慶而特選的經典滋味優惠，將連續三星期逢一至五推出。首星期打頭陣的，是曾經推出過「姜B餐」的姜濤，「姜糖」們相信都知道姜濤最愛就是漢堡飽，今次的電子優惠券是由精選出來的，又怎能錯過？在8月23日至29日推出的姜濤精選電子優惠券，包括「20蚊歎9件麥樂雞配中汽水」、「25蚊歎巨無霸配中汽水」、「買超值套餐1蚊加配多一件原味/ 蜜糖BBQ 麥炸雞」和「10蚊兩件黑糯米批」！除此之外，姜濤更特意為粉絲準備全新滋味「29蚊歎煎蛋安格斯配中汽水」，「姜糖」們記得不要錯過啦！

【營商哲學】小鮮肉經濟學 點解邊到都見到姜濤？,【見下頁】

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記者：張以正

呂爵安 盧瀚霆 大叔的愛 廣告 廣告 電影 姜濤 調教你MIRROR Mirror 麥當勞（McDonald’s，美︰MCD）
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