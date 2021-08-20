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OnlyFans嚴打色情內容 改行健康路綫

環球社會熱點 17:33 2021/08/20

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OnlyFans為爭取融資改行健康路綫，宣布由10月起嚴厲打擊色情内容。

付費訂閲平台OnlyFans主要依靠成人内容打響名堂，但OnlyFans為爭取融資改行健康路綫，宣布由10月起嚴厲打擊色情内容。OnlyFans表示調整平台政策，是為滿足銀行合作夥伴和支付處理機構的要求。

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OnlyFans於2016年成立，總部設於英國。該公司現時已禁止用戶發布涉及性侵犯、暴力或獸交的内容，同時禁止未成年人士使用平台。

根據Axios報道，OnlyFans一直努力爭取融資，但部分投資者因OnlyFans業務與成人内容掛鈎而感到顧慮。

OnlyFans周四（19日）發表聲明，宣布會禁止用戶發布露骨的照片和影片，但用戶仍可發布符合公司指引的裸體内容。OnlyFans指出該公司做法是應銀行合作夥伴與支付處理機構的要求，而為確保平台的可持續發展，必須更改平台内容指引。

OnlyFans平台擁有超過1.3億用戶，他們每月付費訂閲内容。用戶更可以直接留言及打賞方式，向創作者訂製符合他們興趣的内容。有不少名人都有加入OnlyFans，包括知名歌手Cardi B、Chris Brown和美國女星Bella Thorne。

責任編輯：鄭錦玲

 

 

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