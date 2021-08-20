【機場三跑】第三條跑道於2022年啟用 機場島北面填海拓地工程則2024完成

為配合三跑工程，港府今日（20日）宣布，政府將刊憲修訂多條海陸空條例，預料在2022年啟用機場三跑，而三跑道系統項目包括現有機場島北面填海拓地，則於2024年始完成。當局於本月25日提交至立法會進行先訂立，後審議。

政府發言人說：「按香港機場管理局的目標，第三條跑道及相關基礎設施將於2022年啓用，而現有北跑道隨後會關閉約兩年，以重新配置成為新的中跑道。三跑道系統項目預計在2024年完成。為保障航空安全，並確保香港國際機場在第三條跑道及三跑道系統啓用後能安全和高效地運作，政府有必要提出擬議的技術性修訂。」

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因應三跑道系統空域保護要求的轉變及最新的國際航空標準，政府訂立新的機場高度限制以管制建築物高度，確保航機和空中航行服務設備運作不受干擾。在新機場高度限制下，香港國際機場附近的某些區域將受到較嚴格的限制，主要是附近的海面或崎嶇山區；其餘香港大部分地區的限制則會放寬。

三跑道系統項目包括在現有機場島北面填海拓地，故政府建議擴大機場區和限制區，以涵蓋填海土地上的第三條跑道及相關基礎設施，與現有機場島上的基礎設施進行整合，以確保香港國際機場整體的安全和高效運作。



填海後，位於機場北面的現有航道區第三及七區內部分水域將不再存在。為管制香港國際機場附近的船隻活動，以確保航機和空中航行服務設備運作不受干擾，航道區第三及七區的界線亦須相應擴展。

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責任編輯：潘曉豐