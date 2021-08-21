【有盈退休】曾智華：不做、躺平、歸零

退休後，多了時間在茶餐廳「打躉」，又不時留意自己2個「粉絲頁」：《Luke Sir曾智華》及《LukeSir感受世界》的留言，筆者想起讀大學時，經濟系教授指出的「人性金字塔」。這個「金字塔」，可以套入幾乎社會上每一個圈子。

大意是將每個圈子，包括演藝、運動、健身及職場等等，畫成三角，頂尖三成，是成功或接近成功的一群；中上三成，合乎表現要求但不算出色；中下三成，平平庸庸，即公務員中的「四點半洗手，五點正彈出門口」一類；最底下一成，則屬「爛泥人」，飯來張口的懶人，「造鑊者」居多。茶記及留言版內看到的，大致也可套用這個「人性金字塔」。最有趣的一群，凡談到任何事，一定「都是別人的錯」！談及工作，一定「最好甚麼都不用做」！談及別人的成就表現，一定說「他好命」或者「他靠擦鞋上位！」要筆者描述這類人，就是「不做、躺平、歸零」。

惰性與盡責

其實，從人性負面特質來看，每個人都有多少惰性。不過，人有的是潛能及慧根，若跟着位明燈好師傅，分分鐘幫你一「谷」，就可沖天飛。

小弟有幸，加入傳媒圈，無論電台、電視，位位上司皆「急先鋒」。傳媒工作，日日講收視率、收聽率，節目出街講效率，無人會等待慢慢解釋，更無人記得某些人「昨日有多巴閉」。初出茅蘆，因被認定「有潛質」，故早被頂級上司安排旁聽高層會議。當時，知道甚麼叫「無面俾」！因見證大老闆如何「省」到一眾總監及經理「立立令」，當眾噴火！例如：「你收多少錢人工？如此問題都不懂解決？」、「請你回來，不是告訴我有甚麼問題，而是要知道你如何解決問題！」、「你甚麼都說不關你事？那你做甚麼總監？身為總監，個台上至天花板下至地下一顆塵都關你事，全都要知，全都要負責解決！」

以上老闆「省」下屬案例，筆者與其他行業管理層老友分享時，原來「到處楊梅一樣花」！當筆者「幼承庭訓」後，早早理解甚麼是責任，從此，只有做多、無做少，以不被老闆罵一句當作工作目標，結果，幸運地成功達標，直至退休。