港運動員東奧獲佳績全城齊撐 奧海城搞小朋友運動培訓體驗班 想參加即入內文睇詳情

東京奧運於早前圓滿結束，本港運動員獲史上最理想的佳績，市民對運動的熱誠度再提昇，不少家長也希望孩子愛上運動。

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藉著奧運的運動狂熱，奧海城除了成立兒童顧問團Olympian Kids Imagineer擔任活動策劃者外，更推出「青苗先鋒」計劃，與不同的體育活動機構合作，舉辦一系列的運動培訓體驗班，激發小朋友對運動的興趣，啟發他們的運動潛能，發掘未來運動界的健將。

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是次「青苗先鋒」計劃，希望透過舉辦不同的培訓體驗班，予普羅大眾參加不同的運動項目。

其中滑板是今屆奧運首次新增的項目，選手們大都是年輕人，是次香港滑板學院透過教授基礎滑板技巧，小朋友可以在安全及開心的環境初體驗及享受滑板的樂趣。

另一項新增奧運項目3人籃球與傳統籃球在規則、場地、用球等皆有不同，而且比賽節奏更為緊湊，讓小朋友更能感受團隊合作的重要性。

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香港劍擊代表隊於今屆奧運勇創佳績，而「少年劍神」張家朗更為香港再奪得一面奧運金牌。本次劍擊運動學院希望透過一連4堂的兒童劍撃體驗班，以互動方式令小朋友認識劍撃，體驗比賽的緊張刺激，發掘熱血的小劍手。

另外，還有由曹星如前教練Jake Verano親身教授的兒童拳擊體驗日，為大家帶來星級拳擊體驗。而香港兒童足球學校的足球童樂日以玩樂的方式將基本的足球技巧融入課程之中，令小朋友發掘足球運動的樂趣。

S+ REWARDS會員憑點數或Olympian Kids憑積分可於 8月23 日開始報名參加，詳情如下：



名額有限，額滿即止，有關活動詳情請瀏覽Olympian Kids或S+ REWARDS手機應用程式。

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記者：陳詠妍



