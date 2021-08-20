【業績｜生科股】諾輝健康股份解禁後累挫近3成 管理層：基石投資者沒有拋售反吸納

▲ 【業績｜生物股】諾輝健康上半年蝕近29億人幣 未來計劃併購補充內部增長

諾輝健康 - B （06606） 公布上半年業績，期內收入約4390萬元（人民幣，下同），按年增加3.17倍；毛利約2470萬元，按年增長10倍；毛利率為56.2%，按年上升約35個百分點。期內虧損約28.92億元，按年擴大4.23倍，每股虧損8.58元，不派息。

諾輝健康周三（18日）上市滿半年，公司上市前及基石投資者股份解禁，諾輝健康近兩個交易日股價急跌，累挫27%。首席財務官高煜表示，管理層有注意到近期股價變動，但了解到公司的基石投資者不單沒有拋售，而且逢低買入，公司的上市前投資者、基石投資者均為國際知名的投資機構，認同公司的長期發展。

內地醫藥行業面臨監管收緊，包括官媒呼籲保障互聯網處方用藥安全。首席執行官朱葉青指，公司的癌症篩查產品並非處方藥，且沒有進入醫保，暫未見有監管審查新規。他續指，癌症篩查可以惠及更多人群，節省醫療費用，相信國家會大力提倡。

平安健康夥諾輝健康合作 推廣癌症篩查到診療服務，看【下一頁】

諾輝健康主要開發及商業化創新癌症篩查產品，其中一款產品常衛清在去年11月獲國家藥監局批准，帶動上半年常衛清收入按年增1.49倍至1420萬元，出貨量則按年增3.92倍至12.15萬單位。另一款產品噗噗管收入為2960萬元，按年增6.24倍。諾輝健康上半年研發開支為2120萬元，按年增加1.03倍，該增幅乃是由於研發團隊擴充及研發投資增加所致。

諾輝健康表示，未來計劃進一步增加常衛清及噗噗管的市場滲透率，同時擴展研發實力及開發管線產品，改進生產及實驗室測試設施提升盈利能力及支持未來增長。集團亦計劃進行審慎投資、收購或合作，作為內部增長的補充。

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編輯：李哲毅