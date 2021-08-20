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【周末好去處】南豐舉辦「走進伊藤潤二的詭異世界」 模擬五個漫畫故事主題 體驗恐怖美學

理財智慧 17:21 2021/08/20

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南豐紗廠於今年10月舉辦「走進伊藤潤二的詭異世界」展覽，將伊藤潤二的詭異世界帶給大家，模擬五個漫畫故事主題，讓觀眾猶如置身漫畫場景中，體驗恐怖美學的張力與世界觀。

受外賣費及交通費上升所致 本港7月份基本通脹按年升幅1% 【下一頁

首五個展區將以伊藤潤二的漫畫故事為主題，包括《至死不渝的愛》、《雙一恣意的詛咒》、《蛞蝓少女》、《沒有道路的街道》與《富江‧鬼屋》，屆時將有多個1:1真人比例的漫畫主角模型震撼亮相，配合精細的場景佈置，讓入場人士置身於漫畫場景現場，而第六個展區則會展出伊藤潤二的簡介及漫畫模型作品。此次展覽有別於一般作品展出，將以第一身感受漫畫主角故事，設計團隊特意將每個展區佈置成漫畫故事裡其中一格場景，有如親歷其境。與此同時，設計團隊特別在展廳營造狹迫的空間，展現伊藤潤二恐怖美學的壓抑和現場震撼感，啟發市民以第一身角度，認識及探索其故事。

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限量門券早鳥優惠由即日起至9月6日，門券透過BOOKYAY網上開賣。凡購買入場門券更可同時獲得南豐紗廠 X 伊藤潤二別注版茶巾乙條 (非賣品)，茶巾除了表達日本傳統文化元素，同時帶出紗廠承載的本土紡織根基。

    點擊圖片放大
    +12
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南豐紗廠「走進伊藤潤二的詭異世界」詳情如下：

地點： 南豐紗廠M層 The Annex (荃灣白田壩街45號)

日期： 2021年10月1日至10月31日

場次： 周末及公眾假期，每日13場，每場30人，參觀時間30分鐘 12:00 / 12:40 / 13:20 / 14:00 / 15:20 / 16:00 / 16:40 / 17:20 / 18:00 / 18:40 / 19:20 / 20:00 / 20:40

星期一至五，每日11場，每場30人，參觀時間30分鐘 13:00 / 13:40 / 14:20 / 15:00 / 15:40 / 16:20 / 17:00 / 17:40 / 18:20 / 19:00 / 19:40

早鳥優惠： 港幣150元正 (8月19日至9月5日)

門券價格： 港幣180元正 (9月6日公開發售)

購買連結： bookyay.com

 

同場加映: 【孫子市法】中外噩耗浪接浪 港股恐爆大跌浪?

 

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責任編輯：羅浩濂

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