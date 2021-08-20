【周末好去處】電影資料館放映《星星‧月亮‧太陽》　明起派發免費門票

康樂及文化事務署香港電影資料館（資料館）將舉辦「抗戰影像回眸」專題節目，於9月3日晚上7時免費放映《星星‧月亮‧太陽（上集）》（1961）及《星星‧月亮‧太陽（下集）》（1961），讓觀眾在中國人民抗日戰爭勝利紀念日重溫這兩部經典之作。

影片於資料館電影院放映，觀眾憑票免費入場。門票由明日（8月21日）起，於周一、三至日中午12時至下午5時在資料館售票處派發。每人限取兩張，先到先得，派完即止。凡出席「抗戰影像回眸」的觀眾，完場時可獲贈《星星‧月亮‧太陽》限量版明信片一套。

由易文執導和秦亦孚編劇的《星星‧月亮‧太陽（上集）》及《星星‧月亮‧太陽（下集）》，以抗日戰爭為背景，寫抗戰前後熱血青年在動蕩時代的戀愛、生活與思想，被譽為「史詩式文藝巨片」。故事圍繞男主角張揚與「星星」尤敏、「月亮」葛蘭和「太陽」葉楓三位女主角三段畢生難忘的感情。影片為國語，不設字幕。

查詢節目詳情，可致電2739 2139或瀏覽www.filmarchive.gov.hk/zh_TW/web/hkfa/pe-event-2021-cmwnr.html。

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責任編輯：黎淑雯

