【微軟加價】微軟Office 365及Microsoft 365企業方案加價　將於明年3月生效

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微軟（Microsoft）日前宣布旗下的企業方案Office 365和Microsoft 365將於明年3月1日正式加價。是次加價只限於企業版Office 365及Microsoft 365，消費版、教育版以及最高等級Microsoft 365 E5則維持價格不變。
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以下為微軟Office 365及Microsoft 365不同版本加價後的最新定價：
|企業方案版本
|原價
|加價後定價（2022年3月1日起生效）
|Microsoft 365 Business Basic
|5美元（約39港元）/每位用戶
|6美元（約46.7港元）/每位用戶
|Microsoft 365 Business Premium
|20美元（約155.8港元）
|22元美元（約171.4港元）
|Office 365 E1
|8美元（約62.3港元）
|10美元（約77.9港元）
|Office 365 E3
|20美元（約155.8港元）
|23美元（約179.2港元）
|Office 365 E5
|35美元（約272.7港元)
|38美元（約296.1港元）
|Microsoft 365 E3
|32美元（約249.3港元)
|36美元（約280.5港元）
微軟Microsoft 365企業副總裁Jared Spataro稱，是次Office 365及Microsoft 365加價主要針對Office 365在三項領域上的功能提升，當中包括協同、安全與法規遵循，以及人工智能（AI）和自動化，並且是兩個企業方案在上架十年來首次加價。
該企稱，Office 365於加價的同時新增了一項不限人數並以傳統電話加入（dial-in）Teams語音會議的功能。 原本只有最頂級Microsoft 365和Office 365 E5方案用戶才可享該功能，現在則提供給所有用戶。而該功能支援44種語言，並會於數月後在全球70多個國家推出。
綜合外電報報，Office 365在推出10年以來，已有超過3億個Office 365的商業付費用戶，Microsoft 365則擁有5,000萬訂閲用戶，是次價格上調相信會再為該企帶來可觀利潤。
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責任編輯：陳泳如