【微軟加價】微軟Office 365及Microsoft 365企業方案加價　將於明年3月生效

▲ 微軟日前宣布旗下的企業方案Office 365和Microsoft 365將於明年3月1日正式加價。(微軟官方照片)

微軟（Microsoft）日前宣布旗下的企業方案Office 365和Microsoft 365將於明年3月1日正式加價。是次加價只限於企業版Office 365及Microsoft 365，消費版、教育版以及最高等級Microsoft 365 E5則維持價格不變。

【Windows 11】Windows 11預設瀏覽器 增更換難度惹競爭者不滿

以下為微軟Office 365及Microsoft 365不同版本加價後的最新定價：

企業方案版本 原價 加價後定價（2022年3月1日起生效） Microsoft 365 Business Basic 5美元（約39港元）/每位用戶 6美元（約46.7港元）/每位用戶 Microsoft 365 Business Premium 20美元（約155.8港元） 22元美元（約171.4港元） Office 365 E1 8美元（約62.3港元） 10美元（約77.9港元） Office 365 E3 20美元（約155.8港元） 23美元（約179.2港元） Office 365 E5 35美元（約272.7港元) 38美元（約296.1港元） Microsoft 365 E3 32美元（約249.3港元) 36美元（約280.5港元）

微軟Microsoft 365企業副總裁Jared Spataro稱，是次Office 365及Microsoft 365加價主要針對Office 365在三項領域上的功能提升，當中包括協同、安全與法規遵循，以及人工智能（AI）和自動化，並且是兩個企業方案在上架十年來首次加價。

該企稱，Office 365於加價的同時新增了一項不限人數並以傳統電話加入（dial-in）Teams語音會議的功能。 原本只有最頂級Microsoft 365和Office 365 E5方案用戶才可享該功能，現在則提供給所有用戶。而該功能支援44種語言，並會於數月後在全球70多個國家推出。

綜合外電報報，Office 365在推出10年以來，已有超過3億個Office 365的商業付費用戶，Microsoft 365則擁有5,000萬訂閲用戶，是次價格上調相信會再為該企帶來可觀利潤。

【電子針卡】Samsung Pay新功能 可儲存新冠疫苗注射記錄

【Tesla】Tesla開發人型機械人「Tesla Bot 」 用於處理危險兼重複性工作

責任編輯：陳泳如