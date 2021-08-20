【新股IPO】中國AI公司依圖科技傳有意來港上市

消息指，中國人工智能公司依圖科技正考慮在香港上市，並尋求40億美元估值。據了解，依圖科技原打算在上海上市，並集資75.1億元人民幣，惟上月監管機構在經過漫長的審查程序後駁回其上市申請，最終令公司決定轉移陣地，料最快在今年內到香港申請上市，惟董事會目前尚未完全排除在上海科創板上市的可能性。

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依圖科技被稱為中國AI四小龍之，同時是一家獨角獸創業公司。據億歐的研究報告，當冠狀病毒迅速席捲中國時，依圖科技的醫學圖像分析解決方案使其名聲大噪。除了醫學圖像分析，依圖還將計算機視覺和其他技術應用於智能城市、智能社區和"智能零售等領域；此外，AI軟件曾經是依圖科技最大的收入來源，2017年軟件產品銷售佔總收入的55.9%。

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記者：張以正