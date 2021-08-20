【MPF】中港MPF股票今年慘跌7% 人均蝕逾萬

▲ 中港股市自高位急插兩成陷熊市，重創中港MPF基金。

中港股市續陷尋底格局，港股於本周狂瀉約1,500點，今天（8月20日）跌市大成交，恒指更失守25000點心理關口，不少打工仔的強積金（MPF）押注中港股巿，難免遭重創。

據晨星香港統計，截至本周二（8月17日）統計，中港MPF為重災區，今年插水約7%。如以去年底人均帳戶逾25萬元計，相信普羅成員較多偏重本土巿場（home bias），甚至一注獨買，唯恐年初至今帳面勁蝕1.8萬元，不僅白供一場，更遠超政府向市民派發的5,000元消費券，負財富效應明顯。

晨星數據仍未反映這兩天恒指再急挫逾千點，相信中港MPF的跌幅更大。不過，專家促請成員毋須自亂陣腳，慌忙換馬，反而應堅守分散投資自保。畢竟以今年首8個月來看，MPF整體回報暫仍未全面見紅，晨星指呈1.8%回報，人均賺約4,598元，主要是受惠美股MPF勁賺18%，歐股亦狂升16%的貢獻。

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退休金達人暨MPF專家指，MPF採平均成本法投資，在亂市下有助拉勻波幅。恒傑保險業務僱員福利及個人理財產品總經理鍾建強今午回應本報查詢指，近期的市場形勢，主要是中央整頓市埸秩序，以及聯儲局在縮減買債規模取態上的改變所引致。

他認為長遠而言，中央整頓市場秩序，減少大企業壟斷行為，保障個人訊息，可使整體市場更健康發展，而縮少貧富懸殊更有助社會穩定。生育政策的改善，對人口紅利的延續也有一定幫助。至於聯儲局，因美國經濟改善而縮表，其實應該是好消息，但疫下全球投資者太習慣量寬政策，一時間未能適應收水漸近。

鍾建強提醒，美國股票近日屢創新高，強積金計劃成員如果高追，會有一定風險。假如聯儲局在本年度開始退市，縮減買債規模，相信美股有機會陷入震動。而平均成本法是MPF投資的重要法則，針對投資風險承受能力高的計劃成員，且距退休尚遠，可趁此時機，買入基金價格更便宜的中港股票基金。如果成功是留給有準備的人，長遠的成功就更是留給有耐性的供款人。

此外，不願承受風險族，可考慮例如軟性的保證基金等防守產品，但首先要完全理解當中的保證條款，例如是否要求鎖死一段長時間，至轉職、甚至退休，才能保證固定息率等，而軟保證是附帶條件或較少。

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記者：曾桂芬

責任編輯：陳楚源