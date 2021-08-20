【Tesla】Tesla開發機械人Tesla Bot　配合AI軟硬件架構打造

▲ Tesla正開發一個名為「Tesla Bot」的人型機械人，並預計明年完成打造出原型機。(Tesla官方照片)

美國電動車生產商特斯拉（Tesla）曾公開發表研發不同高科技應用及產品，如太陽能超級充電網絡及蛇形機械人充電插頭等。Tesla行政總裁Elon Musk最新更表示，正開發一個名為「Tesla Bot」的人型機械人，並預計明年完成打造出原型機。

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該Tesla Bot機械人身高設定為5尺8吋（約 1.72米），重125磅（56公斤），臉部亦配有顯示器。該企將汲取Tesla超級工廠內的自動化機械技術及AI軟硬件架構打造，行走時速達每小時8公里，最多能舉起約20公斤重物。

事實上，Elon Musk曾多次公開表達對AI機械人的恐懼，所以Tesla Bot時刻意設定其身高比自己矮15厘米，同時強調不主張機械人擁有人類的思考模式，旨在為人類服務及導航，代替人類處理危險又沒趣的重覆性工作。

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責任編輯：陳泳如