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【山地悠遊人生@iM網欄】支持港產片 - 媽媽的神奇小子

名人薈萃 08:01 2021/08/22

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奧運剛結束，港隊取得佳績，令人鼓舞。同時帶出一個真相，當人人都以為李麗珊是奧運第一金，張家朗是第二面金牌。原來事實是；在1996年的傷殘人士奧運會，香港獲得5面金牌，其中包括香港神奇小子蘇樺偉。港隊多年來在殘奧多次奪金，蘇樺偉更先後獲得6面殘奧金牌，但獎金及待遇相差甚遠。李麗珊在96年的獎金是100萬。蘇樺偉在2000年的殘奧會獲取三金兩銅，但所有獎金加起來還不到20萬元。

 

根據殘奧金牌跑手蘇樺偉真人真事改編的電影《媽媽的神奇小子》已經上映，看過的朋友都好評如潮。適逢嘉禾院線推出新優惠，逢星期三到嘉禾戲院睇戲，成人2D戲票只需40元，學生、小童或長者的2D戲票更低至30元，包括海運戲院、嘉禾黃埔、嘉禾粉嶺、嘉禾啟德、嘉禾V WALK、嘉禾銀河廣場、嘉禾MegaBox、奧海城 The sky 、屯門市廣場 StagE, 相當吸引。

 

上週三趁優惠價入場觀看《媽媽的神奇小子》，不得不佩服吳君如，實力派，無論演什麼角色都入型入格，既溫情又寫實。 主演的梁仲恆是舞台劇演員，與演少年蘇樺偉的馮皓揚演出甚有說服力，言行舉止好神似，完全捕捉到蘇樺偉的神髓。

 

故事講述殘奧運動員蘇樺偉與媽媽之間的經歷，蘇樺偉剛出世便患有黃疸病，導致腦部受損，痙攣及弱聽，蘇媽(吳君如) 在危急關頭堅持搶救兒子，並決定即使兒子一世不能走路都會照顧他。蘇樺偉在媽媽的悉心照顧下學會走路，還被發掘到有跑步的天賦，繼而加入殘障人士田徑隊，其後不斷奮鬥，成為香港的「神奇小子」。風光背後，因先天的疾病，不能融入社會，找不到伴侶。電影其中一幕講到蘇樺偉曾因父親入院，家庭經濟狀況不佳而放棄跑步，轉行做速遞員，工資比每月$3,000元的資助高。揭示了香港運動員面對生活的無奈， 以及退役後的困境。

 

PS: 查看過往的資料，現實中的蘇樺偉從未做過速遞員，在他最困難時，幸運地得到劉德華的幫助。原來蘇樺偉跟劉德華於1996年就認識，華仔知道傷殘運動員的難處，為減輕蘇樺偉的負擔，安排他到歌迷會「華仔天地」擔任文員，更遷就蘇樺偉的訓練而安排彈性上班時間，有訓練便可離開，工資不減。華仔更是蘇樺偉的經理人。華仔，華仔我們的男神！

 

 

作者_山地姑娘（姚曉蘭）簡介：

以為自己愛財，從事金融業9年，後來發覺更愛看天下，求學袋鼠國，以教外國人中文維生，立志歷遊天下，至今背包遊80多國，遇到美酒佳餚時亦忍痛豪花。唯酒後愛發表，唯有撰寫旅遊博客，正宗憤世嫉俗熟女！

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撰文 : 山地姑娘（姚曉蘭）

欄名 : 山地悠遊人生

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