【山地悠遊人生@iM網欄】支持港產片 - 媽媽的神奇小子

奧運剛結束，港隊取得佳績，令人鼓舞。同時帶出一個真相， 當人人都以為李麗珊是奧運第一金，張家朗是第二面金牌。 原來事實是；在1996年的傷殘人士奧運會，香港獲得5面金牌， 其中包括香港神奇小子蘇樺偉。港隊多年來在殘奧多次奪金， 蘇樺偉更先後獲得6面殘奧金牌，但獎金及待遇相差甚遠。李麗珊在 96年的獎金是100萬。蘇樺偉在2000年的殘奧會獲取三金兩 銅，但所有獎金加起來還不到20萬元。

根據殘奧金牌跑手蘇樺偉真人真事改編的電影《媽媽的神奇小子》 已經上映，看過的朋友都好評如潮。適逢嘉禾院線推出新優惠， 逢星期三到嘉禾戲院睇戲，成人2D戲票只需40元，學生、 小童或長者的2D戲票更低至30元，包括海運戲院、嘉禾黃埔、 嘉禾粉嶺、嘉禾啟德、嘉禾V WALK、嘉禾銀河廣場、嘉禾MegaBox、奧海城 The sky 、屯門市廣場 StagE, 相當吸引。

上週三趁優惠價入場觀看《媽媽的神奇小子》，不得不佩服吳君如， 實力派，無論演什麼角色都入型入格，既溫情又寫實。 主演的梁仲恆是舞台劇演員， 與演少年蘇樺偉的馮皓揚演出甚有說服力，言行舉止好神似， 完全捕捉到蘇樺偉的神髓。

故事講述殘奧運動員蘇樺偉與媽媽之間的經歷， 蘇樺偉剛出世便患有黃疸病，導致腦部受損，痙攣及弱聽，蘇媽(吳 君如) 在危急關頭堅持搶救兒子， 並決定即使兒子一世不能走路都會照顧他。 蘇樺偉在媽媽的悉心照顧下學會走路，還被發掘到有跑步的天賦， 繼而加入殘障人士田徑隊，其後不斷奮鬥，成為香港的「神奇小子」 。風光背後，因先天的疾病，不能融入社會，找不到伴侶。 電影其中一幕講到蘇樺偉曾因父親入院， 家庭經濟狀況不佳而放棄跑步，轉行做速遞員，工資比每月$3, 000元的資助高。揭示了香港運動員面對生活的無奈， 以及退役後的困境。