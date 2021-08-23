【職場熱話】港男笑30歲喝速溶咖啡很失敗 稱便利店即磨才彰顯身份 網民：唔飲又點計？

打工仔喜愛喝咖啡，人手一杯已經是基本，覺得能提供活力之餘還能表示自己的地位。所以喝甚麼品種的咖啡是十分重要的，想省錢喝便宜一點都生怕會被人笑。近日有網民於網上討論區發文，指看同事喝甚麼咖啡就知道他是甚麼人。

樓主覺得30多歲的人還會喝速溶牌子的咖啡真的很失敗，至少要喝便利店即磨咖啡才能襯得起他的身份。他在星期一買兩杯，還能「雪一杯」留待翌日喝。

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帖文一出，引起各方網民回應。有人分享自己喝的咖啡牌子，亦有人說自己會用公司的咖啡機。不過網民紛紛稱公司咖啡機沒有人清理，太髒了，不敢用。

有網民覺得樓主太浪費，等即磨咖啡的時間也已經賺少了幾萬元，「你笑人，人笑你罷了」。更何況有些人從來不喝咖啡，那種又是甚麼人？樓主不應該用咖啡分類人群。

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責任編輯：張瑋婷