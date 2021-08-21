【玄人‧峰語@iM網欄】為自己而活 人真的了解自己嗎?

我在幫人算命的時候，很多客人都會問我：「師傅，其實我係點架？ 」簡單言之，很多人都不太了解及明白自己。大家可能會感到其怪， 一個人也不了解自己，誰會比自己更了解自己？

在現今的世代，人們大多數都要為口奔馳，營營役役地過生活： 為工作、為家人、為兒女學業、為向上爬、為與時代接軌…… 絕大分的時間都都不是為自己而活的，當日子愈久， 愈來愈遠離自己的本性、本質。因此，對於客人上述的提問， 我做算命愈久，愈是見慣不怪。

究竟一個人的本性、本質是如何去決定？至於後天的學習、習氣， 令一個人性格、個人事業發展也有所轉變， 但那究竟那一個才是真正的我？這些大哲學性的問題， 不論是西方或中國，不同時間會有不同類型的哲學、理學及宗教， 希望人們可以透過此渠道去探究人的本質， 但從來也沒有一個終極的答案。

中西方不論那套哲學理論，重點都在於「明心、見性」， 簡單而言就是找出真我。如果從命理學而言， 真我也是沒有固定的答案，我們會分先天與後天， 先天是起初的本質，而後天(運)會跟先天產生化學作用， 形成了一個先後天合體後的一個生命， 也即是我們玄學家所說的命隨運轉，所以人會在不同的人生階段， 會出現不同的我，也即使人是會變的。人變本身是沒有問題， 俗語有云「變幻才是永恒」，然而， 這個變是否令自己處於一個舒泰、安然的狀態，才是重要的命題。 為什麼任何科學、經濟學、政治學，玄學最終追求是一個中庸、 平衡點呢?因為這個狀況，任何物質、 事物都是處於一個最穩定的狀態，如套用在一個人身上， 平衡狀態也是一個最舒適的狀態，而我們要找的所謂我， 就是這個狀態的我了。

大家會問，人處於一個那一個狀態為之平衡?當然， 每個人也不一樣的，近年接觸了人類圍譜(HUMAN DESIGN)，發現它可取之處，就是找到人的原廠設定， 而這個原廠設定，就是一個人天生相對強的地方， 姑勿論人生日後處於什麼崗位，當以個原廠設定的模式、 方法去運作時，就會最舒泰、最有效率的，那就是平衡了。

很多人是所以失衡令自己不安，不是因為與客觀條件失衡， 而是與主觀條件失衡。如果大家不太明此道理， 那我就舉一個實例去說明好了。如果一個部電腦的中央處理器、 圖像卡的設定是用作文書用途的， 你當然也可以用作圖像設計或者用來玩電腦遊戲， 但出來的效果跟一部設定用來做設計或玩電玩的電腦卻是兩碼子的事 ，勉強是做到的，但實際結果一定出現落差的。人也是一樣， 當要處理事務時的以自己力有不逮的模式進行，自然會事半功倍， 這也是我所說的失衡。 至於如何去處理這個失衡問題及找回自己的原廠設定，容後再談。

作者_奇峰簡介： 羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。

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