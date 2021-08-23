【恒大賣產】恒大向越秀地產洽售香港總部大樓據報近尾聲　傳作價105億、減價約30%

▲ 中國恒大據報討論出售位於灣仔的香港總部大樓，擬出價20億美元。

中國恒大 （03333） 流動性緊絀，恒大計劃出售在香港的總部大樓。本地傳媒引述消息人士指，恒大與國有的越秀地產 （00123） 談判出售灣仔中國恒大中心全幢接近尾聲，雙方已達成共識，短期內正式簽約，據報涉資105億元，平均每呎約3萬元。這意味，作價較此前傳出的約156億元，減價約32%。

報道又引述知情人士指，越秀地產希望在港覓得全幢商廈自用，以配合業務發展，現時集團總部設於駱克道的越秀大廈。據悉，集團非全幢擁有該大廈，而且業權分散。

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上周五（20日）外電報道，恒大正在討論出售其在香港的總部大樓，以幫助緩解資金短缺局面。知情人士指，恒大正在與國有的越秀地產 （00123） 談判，出售位於灣仔的辦公大樓，兩家公司仍在進行談判，尚未作出任何決定。據悉，中國恒大提出了超過20億美元（約156億港元）的潛在價格，公司在2015年購買的成本為125億元。恒大指不作回應，越秀地產則未有回覆。

翻查資料，恒大地產於當年以呎價約3.6萬元、總價125億元向華人置業購入灣仔美國萬通大廈全幢，創本港最大額商廈買賣及呎價最高紀錄。而且，交易期長達6年，意味恒大或剛付清尾數。美國萬通大廈於1985年落成，據悉，華置前主席「大劉」劉鑾雄早於1987年，以1.6億元購入該廈部分業權，其後於90年代尾再斥3億元購入餘下業權。

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編輯：陳健婷