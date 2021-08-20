【Uber收購】Uber收購HKTaxi　「的總」憂破壞業界生態

▲ 網約車平台Uber今（20日）宣布，正式收購香港的士網約平台HKTaxi，旨在增加的士司機賺取收入的機會。惟的士業界卻表示不滿以及憂慮。

網約車平台Uber今（20日）宣布，正式收購香港的士網約平台HKTaxi，旨在增加的士司機賺取收入的機會。惟的士業界卻表示不滿以及憂慮。

【Uber收購】Uber再接再厲 宣布收購的士網約平台HKTaxi

【品牌有段故】80後建本地初創品牌 HKTaxi如何從的士App混戰中生存下來（多圖）

香港的士司機從業員總會秘書長黃大海接受本報訪問時表示，現時不少註冊的士司機都有使用HKTaxi，對於Uber的收購感到相當擔憂。

他坦言，Uber在香港並非合法，一直以來都以非法及不正當的手法，擾亂香港正常的合法的士營運，蠶食辛勤工作的前線的士司機，「的士原本是我們的搵食工具，但Uber就利用的士作為投資工具，更用不同手法去入侵，破壞業界生態。」他更稱，早於2015年協會已曾與Uber聯絡，惟當時Uber並非關心司機的想法，而是借的士業界作橋樑，令Uber使用私家車或輕型貨車出租或取酬載客合法化。因此他擔心是次收購，同樣也是Uber要與政府商討的手法，並以不法手段壟斷整個交通工具市場。

黃大海又指，的士司機對於將IT帶入業界都抱有開放態度，也對科技一點都不抗拒，甚至稱KTaxi一直都做得很好，「只是擔心Uber收購，令HKTaxi都變得資本化，不再是為的士司機著想。」惟他又認為，目前Uber與HKTaxi的平台並沒有結合，相信的士司仍暫時會繼續使用HKTaxi的平台。

汽車交通運輸業總工會的士司機分會主任何志強則表示，對於是次收購沒有太多意見，僅表示若是合法的，自然是沒有問題。加上Uber與HKTaxi的平台現時依然是分開獨立運作，的士司機有選擇權去挑選使用哪個平台，因此相信對的士司機未有太大影響。

【香港製造】80後年輕人手工沖煮樽仔奶茶 「山浪奶茶」月產過萬枝（多圖有片）

記者：曾曉汶