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【TSLA】Tesla 馬斯克：明年推出人形機器人原型機　期望能為人類導航、消除危險

股市 16:35 2021/08/20

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【TSLA】特斯拉馬斯克：明年推出人形機器人原型機　期望能為人類導航、消除危險

美國電動車巨企Tesla特斯拉（美：TSLA）周四舉行「人工智慧日」（AI Day），活動上行政總裁馬斯克（Elon Musk）宣布，將打造一個名為 「Tesla Bot」 的人形機器人，其原型機會在明年登場，並計劃在未來幾年內正式推出。

研究機構料Tesla明年年銷售突破130萬輛　行業優勢料進一步擴大，看【下一頁】

馬斯克表示，這個項目代號為「Optimus」的機器人是將採用與特斯拉電動車自動駕駛系統的同款晶片和傳感器，預計身高為5呎8吋，頭部將設有螢幕來顯示訊息。據特斯拉介紹，自動駕駛系統的鏡頭將安裝在機器人的頭部，預計機械人重量約125 磅，可承載 45 磅及舉起150磅，馬斯克補充，機械人每小時可以跑 5 英里。

他表示，機器人一開始可能不會工作，但它最終目的是為人類導航、消除危險、或進行重複和無聊的任務。他又稱，如果一個人形機器人能夠執行現今只有人類才能完成的重複性任務，最終或可以降低勞動力成本，改變世界經濟。

此外，特斯拉同時發布「D1 芯片」，該芯片可用於數據中心訓練人工智能網絡。特斯拉表示，D1 芯片是其超級電腦 Dojo的一部分，採用 7 納米製程，運算能力達到362 teraflops（每秒浮點運算次數）。

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編輯：李哲毅

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