【A股期貨】證監會批准港交所推出A股指數期貨合約

▲ 證監會批准港交所推出A股指數期貨合約

證監會周五（20日）公布，批准香港交易所 （00388） 推出A股指數期貨合約。證監會表示，香港交易所即將向市場公佈有關合約的詳情及推出日期。港交所於2019年初獲得MSCI指數公司授權A股指數期貨合約，事隔兩年多，終獲得監管機構首肯推出。

目前，在中國境外，僅有新加坡交易所推出富時A50指數期貨合約，該指覆蓋內地A股市值最大的的公司。

港交所爭取A股期貨作為滬深港通投資者對沖工具多時，在2019年獲得MSCI授權後，時任行政總裁李小加當時稱，已向證監會提出非正式申請，並指MSCI中國A股指數對外資來說更精準，「香港市場與中國最近，也有更具生命力的生態系統，長遠沒有地方可與香港有效競爭」。

證監會：促進長線資金進一步流入內地市場

證監會表示，自2014年A股、港股互聯互通機制推出以來，國際投資者經由滬股通和深股通對內地A股市場的投資不斷增加。

行政總裁歐達禮（Ashley Alder）表示，A股期貨合約為愈來愈多參與中國 A股市場的全球投資者提供風險管理工具。投資者如能在香港進行A股期貨交易及有效地對沖定價風險，預期可促進長線資金進一步流入內地市場。

歐達禮續說，推出這期貨合約是香港資本市場發展的重大里程碑，鞏固香港在國際市場上作為金融風險管理和接通中國市場中心的重要地位。

中港證監根據2017年簽訂的《有關期貨事宜的監管及執法合作備忘錄》，已就跨境衍生品建立緊密的監管合作安排，包括監察信息交換和法規執行協助。證監會稱，這些安排將有助於維護市場廉潔，並讓兩地監管機構能夠更好地評估和促進A股指數期貨合約的長期發展。

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編輯：麥德銘