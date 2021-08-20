▲ 【A股期貨】證監會批准推出A股指數期貨合約 港交所10月18日推MSCI中國A50期貨

證監會周五（20日）公布，批准香港交易所 （00388） 推出A股指數期貨合約。港交所於2019年初獲得MSCI指數公司授權A股指數期貨合約，事隔兩年多，終獲得監管機構首肯推出。港交所隨即宣布，會在今年10月18日推出MSCI中國A50互聯互通指數期貨合約，追蹤50隻可通過滬深港通交易的滬深股票表現。

港交所表示，MSCI中國A50互聯互通指數將會涵蓋中國內地A股大型股中的50 隻股票，目標為每個行業至少兩隻，全面反映中國的經濟狀況。該指數包含50隻合資格滬深港通交易的股票，並與主要MSCI A股指數的歷史表現高度相關。

港交所行政總裁歐冠昇表示，今天宣布推出的A股指數期貨，標誌著香港建立離岸中國內地股票衍生產品系列邁出了關鍵一步，會與MSCI的長期合作關係亦更為緊密，共同努力發展香港成為亞洲頂尖衍生產品交易中心，提升香港市場投資產品的深度及廣度。

目前，在中國境外，僅有新加坡交易所推出富時A50指數期貨合約，該指數覆蓋內地A股市值最大的公司。

中證監在每周例會上表示，香港推出A股指數期貨有利於豐富境外投資者投資A股的風險管理工具，吸引境外長期資金配置A股，鞏固和維護香港國際金融中心地位。

證監會：促進長線資金進一步流入內地市場

證監會表示，自2014年A股、港股互聯互通機制推出以來，國際投資者經由滬股通和深股通對內地A股市場的投資不斷增加。

行政總裁歐達禮（Ashley Alder）表示，A股期貨合約為愈來愈多參與中國 A股市場的全球投資者提供風險管理工具。投資者如能在香港進行A股期貨交易及有效地對沖定價風險，預期可促進長線資金進一步流入內地市場。

歐達禮續說，推出這期貨合約是香港資本市場發展的重大里程碑，鞏固香港在國際市場上作為金融風險管理和接通中國市場中心的重要地位。

中港證監根據2017年簽訂的《有關期貨事宜的監管及執法合作備忘錄》，已就跨境衍生品建立緊密的監管合作安排，包括監察信息交換和法規執行協助。證監會稱，這些安排將有助於維護市場廉潔，並讓兩地監管機構能夠更好地評估和促進A股指數期貨合約的長期發展。

（第二版加入港交所10月18日推出MSCI A股期貨）

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編輯：麥德銘