【A股期貨】港交所10月18日推MSCI中國A50期貨　港交所股價收升5%（附短片）

▲ 【A股期貨】證監會批准推出A股指數期貨合約 港交所10月18日推MSCI中國A50期貨

證監上月會周五（20日）公布，批准香港交易所 （00388） 推出A股指數期貨合約。港交所於2019年初獲得MSCI指數公司授權A股指數期貨合約，事隔兩年多，終獲得監管機構首肯推出。港交所隨即宣布，會在今年10月18日推出MSCI中國A50互聯互通指數期貨合約，追蹤50隻可通過滬深港通交易的滬深股票表現。

港交所推出全新A股期貨，周一股價大升6%，最高見494.6元。收市報489.4元，升26.2元或5.6%，成交額達48.9億元。

歐冠昇：A 股期貨產品可改變整個生態

港交所行政總裁歐冠昇在上周五記者會上，被問及港交所為何花近兩年時間才取得監管機構批准，他解釋，產品涉及多方持分者，同時要符合各地監管要求。對於A 股期貨產品對港交所收入供獻，歐冠昇表示，不會給出收入指引，但形容產品是改變整個生態，投資者可以更有效管理風險。

MSCI主席兼行政總裁Henry Fernandez表示，全球投資行業正經歷重大變革，令投資變得更加複雜及多元化，因此市場對更佳的交易及風險管理解決方案的需求有所增加。他又補充，短期內會公布指數及產品細節。

國際投資者對A股興趣不斷增加

內地收緊監管以及預期美聯儲縮表，或不利全球投資者對A股的信心，長遠會否影響投資者在其組合加大A股佔比的趨勢，歐冠昇表示，長遠來說國際投資者對A股興趣不斷增加，他們經過香港買賣A股的數量亦持續上升，他補充，港交所2019年平均每日成交金額約890億元，去年則為1290億元，今年上半年更達到1880億元。

港交所表示，MSCI中國A50互聯互通指數將會涵蓋中國內地A股大型股中的50 隻股票，目標為每個行業至少兩隻，全面反映中國的經濟狀況。該指數包含50隻合資格滬深港通交易的股票，並與主要MSCI A股指數的歷史表現高度相關。

歐冠昇表示，今天宣布推出的A股指數期貨，標誌著香港建立離岸中國內地股票衍生產品系列邁出了關鍵一步，會與MSCI的長期合作關係亦更為緊密，共同努力發展香港成為亞洲頂尖衍生產品交易中心，提升香港市場投資產品的深度及廣度。

目前，在中國境外，僅有新加坡交易所推出富時A50指數期貨合約，該指數覆蓋內地A股市值最大的公司。

中證監在每周例會上表示，香港推出A股指數期貨有利於豐富境外投資者投資A股的風險管理工具，吸引境外長期資金配置A股，鞏固和維護香港國際金融中心地位。

證監會：促進長線資金進一步流入內地市場

證監會表示，自2014年A股、港股互聯互通機制推出以來，國際投資者經由滬股通和深股通對內地A股市場的投資不斷增加。

行政總裁歐達禮（Ashley Alder）表示，A股期貨合約為愈來愈多參與中國 A股市場的全球投資者提供風險管理工具。投資者如能在香港進行A股期貨交易及有效地對沖定價風險，預期可促進長線資金進一步流入內地市場。

歐達禮續說，推出這期貨合約是香港資本市場發展的重大里程碑，鞏固香港在國際市場上作為金融風險管理和接通中國市場中心的重要地位。

中港證監根據2017年簽訂的《有關期貨事宜的監管及執法合作備忘錄》，已就跨境衍生品建立緊密的監管合作安排，包括監察信息交換和法規執行協助。證監會稱，這些安排將有助於維護市場廉潔，並讓兩地監管機構能夠更好地評估和促進A股指數期貨合約的長期發展。

（第二版加入港交所10月18日推出MSCI A股期貨）

（第三版加入港交所及MSCI記者會內容）

相關文章：

港交所將推MSCI中國A股指數期貨

MSCI棄星取港 港交所︰獲授權推MSCI亞洲及新興市場期貨及期權合約

【港交所388】港交所開Podcast 姚嘉仁：研究MSCI結構性產品、假期交易

編輯：麥德銘