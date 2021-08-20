【港元定存】熊市急覓避風港 港元定存3.28厘煞食

▲ 東亞新推半年定期存款享0.8厘，膺高息王。

8月踏入下半場，詎料港股急轉直下，屢創低位，港滙也轉弱，但港銀未有一面倒鬥加港元定期存款息率「撲水」，全周暫有4間中小行調整定存息，加減各半，包括大新 （02356） 及交銀香港加短存，華僑永亨與招商永隆則減半年以下存息。

專家預計，眼下股市劇震，個別中小行或力吸避險資金，而後市緊盯下周的全球央行年會，尤其是聯儲局主席鮑威爾的講話。

至於各存期高息榜，只有半年期大執位，因東亞 （00023） 於本月初低調推特高息，主要針對大戶及力吸新錢，3個月年息0.75厘，半年更達0.8厘，門檻齊為50萬元，上限1,000萬元，且須新資金及於分行開立等附帶條件。如以6個月計，一躍而成高息王，超越原本雄霸多時的三冠軍，由集友、大眾財務及南商提供的0.75厘。

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不過，東亞3個月期年息卻不敵富邦的3.28厘。同樣，本周兩連加的大新，累升3個月期0.2厘，新息率報0.8厘。交銀香港則略加3個月0.03厘，最新報0.63厘，市料主要為追落後。

反觀華僑永亨及招商永隆齊削3個月及半年存息。

参考1個月拆息兩連跌，今天（8月20日）續現0.07厘的逾10年新低，反映銀行資金成本的3個月拆息僅得0.14厘，半年也不過0.25厘。冠絕全城的6個月定存年息高達0.8厘，3個月定存更有3.28厘，凸顯大小行在牌面上不惜蝕本搶生意。

專家拆解，港股由牛轉熊深不見底，難免令游資熱錢急覓避風港，遂令個別銀行以高息力吸防守資金。

此外，小米 （01810） 旗下虛擬銀行天星（Airstar Bank）及花旗轉戰線，齊推5厘活期息，但主要針對特定新客等附帶條件。

一文看清 各界評儲局擬年底前啟動縮表【下一頁】

花旗銀行投資策略及環球財富管理策劃部主管黃栢寧今午回應本報查詢指，7月份聯儲局議息會議紀錄顯示，幾位成員認為在取得實質性「進一步進展」後，應在今年稍後時間開始縮減買債規模。該行暫維持基本預測，最快今年底聯儲局有機會開始減少買債。

不過，黃栢寧補充，因應全球疫情，由於聯儲局希望評估最近變種病毒個案增加，如何影響就業和經濟狀況，實際縮減買債的宣布時間可能會在秋季較後時間，但主席鮑威爾仍有機會在8月26日舉行的Jackson Hole會議，釋出某種暗示。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源