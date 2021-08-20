【可持續發展】證監會通函指引基金經理管理及披露氣候相關風險　明年8月分階段實行

證監會公布《有關基金經理管理及披露氣候相關風險的諮詢總結》，將會修訂《基金經理操守準則》，規定管理集體投資計劃的基金經理須在其投資及風險管理流程中考慮氣候相關風險，並須作出適當的披露。證監會規定涵蓋四個要素：管治、投資管理、風險管理及披露。

證監會表示，新規定將會分階段實施，而第一階段將於2022年8月20日開始。

證監會表示，業界廣泛支持金融監管機構在管理氣候相關風險，並在打擊「漂綠（greenwashing）」行為擔當制訂基本規定的角色。證監在制訂有關規定時，參考G20金融穩定委員會的《氣候相關財務披露工作組建議》，考慮各司法管轄區制訂協調一致和可比較的標準是全球監管趨勢。

證監會通函會將《基金經理操守準則》應達到氣候相關風險披露標準，分為兩個等級而行，包括：1）適用於所有管理集體投資計劃的基金經理、2）上年度任何3個月管理80億元資產的大型基金經理。證監會設有流程圖，介紹有關規定的適用情況。

證監會另設有附錄載有實務運作的例子，以供基金經理在考慮如何遵守有關規定時作參考之用。

通函連結

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編輯：麥德銘