【人民幣】人民幣央票逆市受捧 專家拆解3主因

▲ 人行今天來港發行250億元人幣央票，反應遠勝預期。

人民銀行今天（8月20日）來港發行總額250億元（人民幣，下同）央行票據，在風雨飄搖下接獲730億元申請額，超額認購1.92倍。當中1年期的最高接納息率更達2.75厘，創今年最高中標票息，反應遠較市場預期好，凸顯人幣優質資產逆市受捧。

1年期2.75厘 創今年最高票息

人行透過金管局向機構大戶標售兩期央票，包括1年期150億元及3個月期100億元，中標息率分別為2.75厘及2.6厘，在負面消息充斥下，皆逆市倒升22個基點。

中央自6月起力遏人民幣升勢，加上強監管下外資對人幣資產起戒心，以及中美博弈升級，中港股市被震散，但人行央票仍吸金，專家歸因3大要點︰

（1）息差優勢︰市場避險情緒升温，疊加憂慮聯儲局快將收水，令環球股市勁玩過山車，挾逾2.5厘或以上固定息率的國債，極具息差優勢。

（2）人幣滙價穩中偏弱︰在疫情及汛情夾擊下，內地剛揭盅的7月份經濟數據遠遜預期，市場憧憬中央採取積極財政政策，收水變放水，惟今天公布的貸款市場報價利率（LPR）連續第16個月不變。在岸價兌美元今午在6.5心理關攻防，暫報約6.5018。彭博則指，人民幣兌一籃子CEFTs指數近期不跌反升，創下5年新高。

（3）熱錢棄股投債︰A股陷熊市之憂，游資急覓避風港，幾近零風險的國債有價有市。何況10月底富時正式把國債納入國際主流債券指數，遂吸引外資在超低息的宏觀環境下，加碼高息優質債券。

人幣半年定存 最高息2.65厘【下一頁】

綜觀今年人行已3度在離岸市場推3個月及1年央票，對上兩次分別為2月及5月。

5月22日推總值250億元央票，接獲申請額681.85億元，超購1.7倍。其中3個月佔百億元，中標息率2.48厘，下跌22個基點。1年期150億元，最高接納息率2.63厘，亦跌11個基點。

至於2月19日也標售250億元，吸金759.1億元，超購兩倍。3個月中標票息率2.7厘，1年為2.74厘。

上商研究部主管林俊泓回應本報查詢指，參考二手市場的3個月央票，票息約為2.5厘，原本料今天投標的最高接納息率約2.45厘，實際結果竟達2.6厘。比較同屬低風險的3個月定期存款，高息王是招商永隆的2.55厘，而3個月離岸拆息今午已抽高至3.07967厘。

林俊泓本又預計，以1年期央票二手票息約2.55厘來看，料新出台者的中標息率約2.5厘，但結果竟達2.75厘，創今年新高。該票息且較1年定期存款息高，後者以華僑永亨及南商的2.7厘居首；而1年期拆息今早報3.11942厘。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源