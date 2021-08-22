【職場熱話】管理層欽點 見人有耳環同金鏈一律不請 網民：打扮正常永遠冇死

雖然很多人都覺得HR沒有實質的作用，但其實他們也篩選走不少奇奇怪怪的求職者，令大家能在辦公室安心工作。近日有網民於網上討論區發文給年輕人一個忠告，指你有你的外表自由，接不接受是別人的自由。

網民經歷：

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不少人覺得樓主說得對，但有網民覺得太專制，香港就是管太多，外國人根本不會理員工穿甚麼衣服。於是被人反駁：「入鄉隨俗懂不懂？」，難道外國人去中東地方就不用包頭？打扮正常不好嗎？如果求職者要標奇立異就要承受後果，不是做甚麼都沒有後果的。

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有人覺得紋身可以接受，因為越來越常見了。但網民就稱：「我沒有聽過因為一個人有紋身而請佢，但我聽過因為一個人有紋身而唔請佢。」

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責任編輯：張瑋婷