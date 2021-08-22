  • 30°C
香港時間 : 2021822日 (日) 10:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【職場熱話】管理層欽點 見人有耳環同金鏈一律不請 網民：打扮正常永遠冇死

理財智慧 10:00 2021/08/22

分享：

雖然很多人都覺得HR沒有實質的作用，但其實他們也篩選走不少奇奇怪怪的求職者，令大家能在辦公室安心工作。近日有網民於網上討論區發文給年輕人一個忠告，指你有你的外表自由，接不接受是別人的自由。

網民經歷：

    點擊圖片放大
    +4
    +3

 

不少人覺得樓主說得對，但有網民覺得太專制，香港就是管太多，外國人根本不會理員工穿甚麼衣服。於是被人反駁：「入鄉隨俗懂不懂？」，難道外國人去中東地方就不用包頭？打扮正常不好嗎？如果求職者要標奇立異就要承受後果，不是做甚麼都沒有後果的。

【職場熱話】新人入職呻無加班費 網民:加班費不是理所當然【下一頁

有人覺得紋身可以接受，因為越來越常見了。但網民就稱：「我沒有聽過因為一個人有紋身而請佢，但我聽過因為一個人有紋身而唔請佢。」

【溫股知新】恒指跌破支持 低撈醫藥股？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：張瑋婷

職業生涯 職場文化 職場活動 香港 網上討論區

下一篇文章

【宏觀術數@iM網欄】農曆七月7之數循環 日、月、五星主浮沉
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

麥當勞推MIRROR三子姜濤、Anson Lo、Edan「籃神卡」 隨麥當勞App電子優惠券送出　
麥當勞推MIRROR三子姜濤、Anson Lo、Edan「籃神卡」 隨麥當勞App電子優惠券送出　
【公屋裝修】80後夫婦輪候7年　終獲派265呎公屋　豪花32.6萬拆牆重新擺位 　飯廳靠窗邊望海景邊進餐
【公屋裝修】80後夫婦輪候7年　終獲派265呎公屋　豪花32.6萬拆牆重新擺位 　飯廳靠窗邊望海景邊進餐
【九龍灣街坊必睇】MIRROR Anson Kong都捧場 「TASTE」x「FRESH新鮮生活」開首間聯乘概念超市 打造2萬呎九龍購物新地標
【九龍灣街坊必睇】MIRROR Anson Kong都捧場 「TASTE」x「FRESH新鮮生活」開首間聯乘概念超市 打造2萬呎九龍購物新地標
【樓市熱話】租客投訴空調太舊 業主死也不願換 網民：你知唔知換一部要幾錢？
【樓市熱話】租客投訴空調太舊 業主死也不願換 網民：你知唔知換一部要幾錢？
【公屋裝修】花34萬裝修385呎清水樓 為顧及兩女長大後私隱 房間平衡設計方便一分為二
【公屋裝修】花34萬裝修385呎清水樓 為顧及兩女長大後私隱 房間平衡設計方便一分為二
MIRROR紅透半邊天 粉絲遍及各年齡層 一文看清12位鏡仔如何雄霸廣告界
MIRROR紅透半邊天 粉絲遍及各年齡層 一文看清12位鏡仔如何雄霸廣告界