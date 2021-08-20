【樓價指數】二手樓價破頂後回落　中原料短期樓價於歷史高位爭持

反映二手樓價的中原城市領先指數（CCL）上周破頂，但今周未能延續升勢，最新報190.39點，按周跌0.49%。此外，其他CCL指數，即中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass、 CCL（中小型單位）、 CCL（大型單位）本周一同下跌。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，CCL四大整體指數上周齊破頂後，今周齊回軟，兼終止連升，但樓價跌幅輕微，又指樓價破頂後，用家追價意願下降，二手成交量減少，預計短期樓價將於歷史高位爭持。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報192.51點，兩周創新高後跌0.55%；CCL（中小型單位）報190.30點，兩周創新高後跌0.47%。CCL（大型單位）報190.83點，上周創新高後跌0.60%，結束5周連升。

分區指數方面，本周一升三跌，新界東CCL_Mass報204.23點，按周升1.18%，距離自己歷史高位相差2.20%。港島CCL_Mass報197.05點，按周跌0.48%，結束3周連升，距離自己歷史高位相差1.10%。九龍CCL_Mass報187.85點，上周創新高後跌0.56%，結束3周連升。新界西CCL_Mass報174.60點，兩周創新高後跌1.80%，結束3周連升。

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