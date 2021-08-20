【疫下營商】一田料全年超市業務或微跌 將陸續推出更多消費券優惠

隨消費券首期推出後，各大商戶紛紛出奇招吸客，一田百貨行政總裁黃思麗表示，8月首兩星期銷情理想，市民較以往願意花費購物，百貨錄得雙位數字升幅，而超市方面則仍較去年微跌，預計超市業務全年或微跌。

她解釋，受疫情影響，貨品運費大幅加價，較一般情況高出很多，尤其從日本引入的貨物運費，其空運費用較以往正常時間高出4至5倍，雖然部分產品價錢因而提高，但仍未能全部轉至消費者身上，故她預料公司利潤會帶來一定影響。她表示現時難以估計運費何時能夠回落、或者恢復正常，但相信港人仍較看重產品質量多過價錢，又指暫未見到消費者因而卻步的情況。

【著數優惠】今個暑假Noodle HoME-liday！「一田夏麵」祭第二波著數優惠一覽：【下一頁】

【電子消費券】一田推三大「增值」消費券優惠 登記送110元獎賞：【下一頁】

回顧一田今年上半年整體銷情時，她表示由於2020年基數較高，故令超市生意額按年微跌，但對比2019年即疫前仍錄得升幅；但在百貨業務方面，上半年錄得雙位數字增長，惟對比2019年則錄得跌幅。而今年位處荃灣及大埔的分店正進行大型裝修，故對營業額帶來一定影響，但她表示屬預計之內，並期望荃灣及大埔的兩家分店分別在今年11月及10月可以重開。

同時，她亦預告一田未來會推出更多優惠，以迎接第二期消費券的發放，包括買1,000元現金券送120元優惠券，並由9月1日至10月10日期間逢星期五至日及公眾假期，憑銀聯卡於全綫一田即日單一消費超市貨品淨額滿500元或以上，或於一日百貨即日單一消費百貨貨品淨額滿1,000元或以上，可獲10%回贈。

同場加映：【溫股知新】恒指跌破支持 低撈醫藥股？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：潘曉豐