指新政府欠缺國際認可　IMF暫停阿富汗逾4億美元援助

國際貨幣基金組織 （IMF）周三（18日）表示，由於塔利班奪取阿富汗控制權後，該國政府局勢不明朗，決定暫停阿富汗獲得IMF資源的權利，其中包括約4.4億美元的資金。

據外媒表示，IMF此舉動主要是源於美國財政部施加壓力。美國財政部持有該基金的控股權，以確保阿富汗原定於周一（16日）分配的特別提款權和儲備不會落入塔利班手中。

美國證實凍結阿富汗央行資產 涉資95億美元 【下一頁】

IMF發言人指，目前阿富汗政府缺乏國際社會的明確認可，因此該國暫時無法獲得特別提款權或其IMF的資源，並強調IMF一如概向以國際社會的觀點為指標。

報導亦提到，即使阿富汗重新獲得特別提款權，塔利班也不太可能動用這些資源，因為這需要另一個國家願意兌換，才能使用這些資金。

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責任編輯：黃苑筠