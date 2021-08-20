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【監管未完】內地《個人資訊保護法》11月實施　禁「大數據殺熟」等行為

股市 15:54 2021/08/20

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【監管未完】內地《個人資訊保護法》11月實施　禁「大數據殺熟」等行為

全國人大常委會今日通過《個人資訊保護法》 ， 將遏制科技公司對各類數據的收集行為。新華社稱，該法將於11月1日起施行。最終版本的全文尚未公布。

《個人資訊保護法》與歐盟的《通用數據保護條例》（General Data Protection Regulation）非常相似，其中包含一些條款，要求任何處理中國公民個人數據的組織或個人盡可能減少數據收集，並需要獲得數據主體同意。不過，有分析指，與歐洲各國政府在數據收集方面面臨更大的公眾壓力不同，預計中國政府將保持對數據的廣泛獲取權。

新的私隱法是內地當局加大對國內科技公司監管力度的舉措之一。過去一年，北京政府在數據安全和反競爭行為等方面對科技行業進行整頓，如對阿里巴巴 （09988） 等迫使入駐商家「二選一」的企業，處以巨額罰款。

相關文章：【監管未完】廣東將加大規制「二選一」、大數據殺熟　美團挫半成、阿里巴巴跌逾3%

【美團壟斷】市監局立案調查美團「二選一」等涉嫌壟斷行為　美團股價跌轉升、大摩不意外不改看好（第三版）

【監管跌市】市監局諮詢禁止科企利用數據、算法影響用戶選擇　恒生科指午後跌3%、阿里騰訊插4%

編輯：吳敏芳

港股 阿里巴巴－SW（09988） 新華社 科技行業 大數據
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