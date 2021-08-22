【職場熱話】巴士擠不上 常有市民擾攘一輪 港男大呻因此天天遲到

早上七點至九點是打工仔最怕的時間，因為大家都趕着上班，交通工具成了擠逼地獄。不少人趕不到車就開始焦慮，怕上班遲到。近日有網民於網上討論區發文，指每天都會有人因為擠不上巴士而發瘋。

網民經歷：

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網民看完樓主的經歷後，大部分都身感同受，指經常半個小時都沒有車，然後一來就會有三架車。整天有人說香港交通方便，幾分鐘就有一班車，但事實上是人口太多，根本逼不上巴士。就算幾分鐘一班車也好，人太多，要等半小時才能真正上到車。

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最搞笑的是，那些逼上車的人會說：「不要逼！不要逼！」，然後會被乘客罵，讓他們下車。網民又調笑樓主，早上有時間上網發文，倒不如跑回去打卡更好。

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責任編輯：張瑋婷