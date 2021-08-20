【異動股】思摩爾中期純利大增1.3倍 稱行業規管政策未明朗 績後急挫近一成

思摩爾國際（06969）公布，上半年經調整純利大增127.5%至29.75億元（人民幣，下同）。期入集團收入達69.53億元，按年增長79.2%；毛利率達54.9%，按年升5.9個百分點，每股盈利為0.48元，派發中期息21港仙。

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思摩爾績後急跌9.4%，報39.3港元，成交17.9億港元。集團副總裁邱淩雲認為，股價急跌主要因內地電子煙政策未明，相信新政落實後可釐清規管方向。他又認為，監管政策可加強行業規範性，有利產業長遠發展。目前，內地為思摩爾最主要市場，上半年內地收入增長3.3倍至31.5億元，佔總45.4%。

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思摩爾表示，上半年增長主要因FEELM的陶瓷霧化技術受認可，以及積極開拓市場及分銷渠道，產品競爭力提升。期內，研發開支按年增13.1%，以及增加逾160名研發人員。公司指，期內繼續加大在基礎研究和產品開發的投入，並專注深入研究霧化機理，積極探索霧化技術在醫療、保健領域的應用。部分產品已陸續進入第三方檢驗或消費者測試階段。

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