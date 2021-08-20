【ET講股通】梁耀康︰恒指尋底 再跌定博反彈？（附Time code）（第二版︰加入文字內容）

港股今日低開後跌幅一度擴大至超過七百點，失守二萬五千點關口，更跌穿上月底位24748點，其後跌幅略為收窄，現跌約500點。港股繼續尋底，還是撈底之時？《ET講股通》主持梁耀康3時45分於節目為你分析。

Time code：

00：00 - 港股今日大跌 尋底還是搏反彈？

03：14 - 欲搏反彈要留意什麼？

04：42 - 博反彈不選美團 （03690） 選騰訊 （00700）

06：07 - 藥明生物 （02269） 低位有承接 留意下周公布業績

07：18 - 華潤電力 （00836） 業績解讀

09：13 - 東方海外 （00316） 派特別息值得留意

10：04 - 股票分析：復星醫藥 （02196） 股價前景

15：23 - 股票分析：華潤醫療 （01515） 股價前景

22：15 - 股票分析：京東健康 （06618） 股價前景

28：26 - 股票分析：新鴻基地產京 （00016） 股價前景

30：38 - 股票分析：香港電訊 （06823） 股價前景

32：09 - 股票分析：航運股板塊點睇？中遠海控 （01919） 、海豐國際 （01308） 、東方外海 （00316） 、太平洋航運 （02343）

有股票疑難，歡迎WhatsApp（9613 3819）留言提問。

＊＊＊

港股再次大跌，恒指全日跌466點，收報24849點，主板成交2,043億元。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，恒指即市一度跌逾700點，低見24581點，與早前所說的主要支持位24300點相若。看周線圖，恒指弱勢畢呈。

博反彈的話，宜吼價殘股或強者恒強股，但宜留待下周重上25000點才入場博一轉。

博反彈宜吼強勢股

價殘股可考慮騰訊 （00700） ，但要留意回購行動對股價支持有限，故只宜小注，甚至是以衍生工具入市。美團 （03690） 暫不宜吼。

強者恒強的板塊，則可留意汽車股。創科 （00669） 、藥明生物 （02269） 亦可留意。

轉型新能源、碳排放交易的火電股逆市造好，放榜的華潤電力 （00836） 逆市抽升9.3%至16.28元，目標看17元以上，短線止蝕用14.28元。

派特別息的東方海外 （00316） 升6%至185.3元，同樣可以留意。

【「ET講股通」問股環節，包括︰復星醫藥、華潤醫療、藥明生物、平安好醫生、快手、騰訊、新地、香港電訊、中遠海控︰立即觀看】

《香港經濟日報集團》免責聲明

本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約、招攬、邀請、誘使、任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

＊＊＊

重溫財經台今日節目↓

《石Sir午市閒談》

《ET午市精點》

《ET講股通》