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【Uber收購】Uber再擴的士版圖　收購的士網約平台HKTaxi

Hot Talk 15:38 2021/08/20

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（左起）Uber香港區總經理鍾志霆及HKTaxi聯合創辦Kay Lui。（Uber圖片）

網約車平台Uber（美：UBER）早年擬將香港網約車戰線擴至的士業但碰壁。事隔1年，Uber繼去年10月推出「Uber Taxi」服務後，Uber今日再宣布，收購下載量超過120萬人次、擁有超過4.5萬名的士司機會員的的士網約平台HKTaxi。

Uber未有披露交易作價，但就有交代整個HKTaxi團隊將會加入Uber香港團隊，共同推動網約車在香港普及化。

Uber表示，交易旨在增加的士司機賺取收入的機會，並為乘客帶來更便捷的出行方式，而今次合作將不會對使用Uber及HKTaxi應用程式的司機和乘客帶來即時影響。

Uber初期登陸香港時，曾經在2019年計劃推出「Uber Flash」服務，並找來的士車行天誠汽車合作，視為連軍的士業界的第一步，但當時的士業界不滿Uber搶生意，反對壓力下車行臨時退出。

至2020年10月，Uber再推出Uber Taxi服務，Uber香港區總經理鍾志霆接受傳媒訪問時透露，使用Uber接單的的士司機數目達4位數、按年增加27倍，而在過去12個月，使用Uber Taxi的的士司機數目錄得7成增長。

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