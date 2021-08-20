【潛力股精選】李偉傑：舜宇光學（02382）
股市 14:30 2021/08/20
港股跌勢加劇，在跌市中尋寶，獨立股評人李偉傑（Jason）建議舜宇光學 （02382） 。舜宇光學股價今早一度跌逾半成，低見204元，即李偉傑建議的買入價，及後有買盤承接帶動跌幅收窄。想知李偉傑建議原因及買賣策略建議，立即點擊收看／收聽。
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欄名 : 潛力股精選
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