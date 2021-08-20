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【潛力股精選】李偉傑：舜宇光學（02382）

股市 14:30 2021/08/20

分享：

港股跌勢加劇，在跌市中尋寶，獨立股評人李偉傑（Jason）建議舜宇光學 （02382） 。舜宇光學股價今早一度跌逾半成，低見204元，即李偉傑建議的買入價，及後有買盤承接帶動跌幅收窄。想知李偉傑建議原因及買賣策略建議，立即點擊收看／收聽。

【你可能有興趣：【潛力股精選】李偉傑：中移動（00941）】（2021年8月13日）

＊＊＊

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00：09 - 港股市況速報

00：45 - 港股市況分析　觸底反彈能否重現？

02：40 - 股票分析：騰訊 （00700） 回購 資金短線搏反彈

05：39 - 股票分析：恒大集團遭中央約談 唯反映正面？

08：01 - 股票分析：電訊板塊消息多 避險之選

10：30 - 收市公布恒指季檢結果 消費股大熱

12：30 - 股票推介：舜宇 （02382）

14：10 - 港股早市速報

欄名 : 潛力股精選

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