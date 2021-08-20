【公屋裝修】花34萬裝修385呎清水樓 為顧及兩女長大後私隱 房間平衡設計方便一分為二

想把公屋裝修成「夢想之家」絕非容易，負責是次裝修為萬事屋室內設計工程有限公司，該單位是位於屯門欣田邨，由一家四口所住，面積約385平方呎。屋主花34萬將它由「清水樓」裝修成四季分明的兩房設計，四季分明意思是在顏色的運用上，用了藍色、黃色、客廳用了灰色和黑白色為主，而則用上黑白色。設計師更解決了業主擔心不夠位置擺放東西的問題，從而帶出溫馨舒適的感覺。

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女兒房間增加收納空間 內有乾坤

業主要求有活動空間的情況下，在客廳近窗的位置有二級共300mm的地台，而地台亦會延伸至女兒的房間。為了增加收納空間，女兒房間以油壓床為主，下面可放東西，房間的中間位置擺放了一條恍如通道般的櫃子，設計師表示可以兩用，既做衣櫃又可做書枱。而近牆的書枱看起來沒有甚麼特別，其實暗藏了兩張椅子，需要拔出來才看到。業主要求在設計上為日後著想，把一間房拆成兩間房，希望女孩子長大後，能各自擁有私人空間。

善用飯枱空間 窩心設計

由於業主家中有一部吸濕機，而體積很重，所以在櫃的某一處角落沒有底板，而是把櫃的長度拉長，方便業主推吸濕機下去。而餐枱有時可以拉出推入，推入時可變成兩人座，拉出來則變成四至八人座，而底部有電座，方便業主招呼朋友打邊爐。

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工程詳情：

裝修時間：約3個月 清拆 :約5,000元 油漆：約31,000元 泥水：約30000元 木工連訂造傢俬：約155,000元 水電：約30,000元 材料雜項及設計費連工程管理 ：約20,000元 合共 ：約340,000元



圖片由室內設計公司萬事屋室內設計工程公司提供

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責任編輯：陳頌潔