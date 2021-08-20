【恒指季檢】恒指季檢揭盅　信義玻璃、李寧、招行染藍　剔出交行

▲ 恒指季檢揭盅 信義玻璃、李寧、招行染藍 剔出交行

恒指季檢結果今日收市後出爐。恒生指數公司公布，將信義玻璃 （00868） 、李寧 （02331） 及招行 （03968） 納入恒指成份股，而交行 （03328） 則被剔出。恒指成份股由58隻擴大至60隻。是次季檢結果將於9月6日生效。變動生效後，招行於恒指權重為2.02%，李寧為1.65%，信義玻璃為0.48%。

恒生科技指數方面，攜程 （09961） 獲納入成份股，權重為0.25%，新東方在綫 （01797） 則被剔出。成份股數目維持30隻。

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至於恒生國企指數，李寧 （02331） 及京東物流 （02618） 獲納入，權重分別佔2.64%及0.71%。世茂集團 （00813） 及安徽海螺水泥 （00914） 被剔除。成份股數目維持50隻。

17隻股份納入潛在北水買貨名單

另外，恒生綜合指數成份股數目由505隻減少至500隻，17隻獲納入指數，包括香港科技探索（前稱為香港電視，01137），奈雪的茶 （02150） 、携程集團 （09961） 、時代天使 （06699） ，以及多隻藥股，例如和黃醫藥 （00013） 、基石藥業 （02616） 、賽生藥業 （06600） 、開拓藥業 （09939） 等。22隻股份則被剔出指數。

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