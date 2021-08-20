【恒指季檢】恒指季檢今收市後揭盅　監管消息不斷　潛在染藍新貴跌未停

▲ 恒指季檢將於收市後揭盅

恒指季檢結果將於今日收市後出爐，中金此前預計8股份潛在染藍機會大，包括京東 （09618） 、快手 （01024） 、網易 （09999） 、百度 （09888） 、京東健康 （06618） 、思摩爾國際 （06969） 、嗶哩嗶哩 （09626） 以及京東物流 （02618） ，均排在納入恒指成份股的順位前列。

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不過，在監管消息接二連三的衝擊下，新經濟股受壓，資金未有偷步炒作染藍消息。其中，嗶哩嗶哩跌逾5%，現報493.6元；網易跌近5%，跌穿招股價123元，報119.8元；京東系跌逾2%至12%，京東健康跌4%，京東物流跌逾12%，報59.6元；思摩爾更是跌近一成，現報39.25元。惟快手逆市升4.3%，報68.55元。

根據對上一次恒指季檢結果，恒指成分股已經進一步增加至58隻。中金表示，成分股數目進一步增加已經成明顯趨勢，預計是次調整大概率會進一步增加成分股，部分行業的覆蓋度亦將隨之擴大。

至於北水潛在買貨名單，中金粗略估算，合共有10隻股票符合納入港股通標準，包括快手、時代天使 （06699） 、和黃醫藥 （00013） 、奈雪的茶 （02150） 、優然牧業 （09858） 、開拓藥業 （09939） 、基石藥業 （02616） 、科濟藥業 （02171） 、金川國際 （02362） 以及朝雲集團 （06601） 。

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