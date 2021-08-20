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【恒指季檢】恒指季檢今收市後揭盅　監管消息不斷　潛在染藍新貴跌未停

股市 15:27 2021/08/20

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恒指季檢將於收市後揭盅

恒指季檢結果將於今日收市後出爐，中金此前預計8股份潛在染藍機會大，包括京東  （09618）  、快手  （01024）  、網易  （09999）  、百度 （09888） 、京東健康  （06618）  、思摩爾國際  （06969）  、嗶哩嗶哩  （09626）  以及京東物流  （02618） ，均排在納入恒指成份股的順位前列。

官媒：互聯網監管難免「陣痛」　更多是機遇　反壟斷是「試金石」，看【下一頁】

不過，在監管消息接二連三的衝擊下，新經濟股受壓，資金未有偷步炒作染藍消息。其中，嗶哩嗶哩跌逾5%，現報493.6元；網易跌近5%，跌穿招股價123元，報119.8元；京東系跌逾2%至12%，京東健康跌4%，京東物流跌逾12%，報59.6元；思摩爾更是跌近一成，現報39.25元。惟快手逆市升4.3%，報68.55元。

根據對上一次恒指季檢結果，恒指成分股已經進一步增加至58隻。中金表示，成分股數目進一步增加已經成明顯趨勢，預計是次調整大概率會進一步增加成分股，部分行業的覆蓋度亦將隨之擴大。

至於北水潛在買貨名單，中金粗略估算，合共有10隻股票符合納入港股通標準，包括快手、時代天使  （06699）  、和黃醫藥  （00013）  、奈雪的茶  （02150）  、優然牧業  （09858）  、開拓藥業  （09939）  、基石藥業  （02616）  、科濟藥業  （02171）  、金川國際  （02362）  以及朝雲集團  （06601）  。

相關文章：【恒指季檢】恒指季檢結果八月中旬揭盅　中金料多隻新經濟股有望納入恒指

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港股 新經濟股 百度集團—SW（09888） 京東集團—SW（09618） 網易－S（09999） 網易（美：NTES）

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