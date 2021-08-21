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【股市熱話】男友偷首期炒股 輸淨30萬 不敢和女友坦白 網民：真正的考驗時間到了

理財智慧 12:00 2021/08/21

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眾所周知，結婚要花很多錢。不少情侶都會在存款達某一個數目後才會考慮結婚，家長也希望兒女的另一半有樓有車，以保障將來的生活。近日有網民於網上討論區發文，指朋友暪着女友用首期去炒股。

網民經歷：

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帖文一出，嘩聲四起。網民覺得既然只剩30萬了，那倒不如「盡地一鋪」，再用30萬去炒股，炒完可能變180萬。不過亦有人覺得樓主朋友不靠譜，他明知那筆錢有用，就不該拿去炒股。網民又稱：「六月首期要80萬，但去到九月的話30萬就夠給首期了。」

【周末好去處】電影資料館放映《星星‧月亮‧太陽》　明起派發免費門票【下一頁

網民又分享自己的經歷，指朋友丈夫也是60萬輸到20多萬。他們覺得在這個市況下，炒80萬還有30萬已經很厲害。面對樓主朋友的苦況，他們笑言：「真正的考驗時間到了，不知道是錢還是愛情重要？」

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責任編輯：張瑋婷

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