英大使館棄過百名阿富汗警衛 稱不符合保護資格

塔利班於阿富汗重掌政權，雖然塔利班曾承諾不會報復，但聯合國有情報聲稱塔利班正逐家搜索曾為北約及前政府工作者。英媒報道，英國駐阿富汗大使館稱使館過百名警衛不符合保護資格，沒有帶同他們撤離。

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塔利班據報逐家搜索 曾為北約及前政府工作者 【下一頁】

英國《衛報》報道，英國駐阿富汗大使館共有125名警衛，大部分警衛都以外判形式經保安公司GardaWorld聘用。但《衛報》指有大部分人已收到非正式通知面對失業之餘，由於他們屬於外判僱員，因此沒有資格獲得英國政府保護。

英國駐阿富汗大使館160名GardaWorld外判員工當中，幾乎所有人都有循阿富汗安置及援助政策（Afghan Relocations and Assistance Policy）的途徑求助。但英國政府僅為其中21名翻譯提供保護，稱其他人並非直接受僱於英國政府。

其中有部分警衛已在英國大使館工作超過10年，但由於不獲英國保護資格，部分人憂慮生命安全而被迫匿藏起來。

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《衛報》引述一名英國大使館警衛指，一名英國籍GardaWorld經理告知他的合約即將中止，而這名經理翌日就已離開阿富汗，質疑外判員工的安危遭忽視。

其中幾個警衛過去幾日一直在喀布爾機場外排隊，希望有機會與負責撤僑的英國官員小組交談。

GardaWorld於阿富汗的人力資源部門高層更引述該公司一份合約指，美方已安排美國駐阿富汗大使館過百名警衛撤離，其他人員亦獲得美國使館的支援。

英國國防部稱歡迎警衛重新申請撤離阿富汗，強調他們支持英國政府在阿富汗的工作，又指過去數周已有逾2,000名阿富汗員工及家屬遷居英國展開新生活。

責任編輯：鄭錦玲