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【激安連環賞】憑滙豐信用卡簽賬　可享天仁茗茶買1送1優惠（內附多個商戶優惠資訊）

理財智慧 17:00 2021/08/20

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滙豐信用卡推出新優惠！於2021年8月20日至9月5日期間，一連3個禮拜逢周五，六及日，憑滙豐信用卡於同商戶簽賬，可享限定優惠。

是次「激安連環賞」分為3階段，「第一浪」的指定日期為2021年8月20日至22日、「第二浪」的指定日期為8月27日至29日、「第三浪」的指定日期則為9月3日至5日，當中不乏知名商戶參與，包括茶飲連鎖店天仁茗茶、時裝日牌GU、油站及便利店加德士、KFC及@COSME Store等。

在「第一浪」由天仁茗茶、洪師父台灣牛肉麵、GU及加德士打「頭陣」，包括天仁茗茶全線茶飲可享買1送1優惠、於GU單一簽賬淨額滿港幣200元，即可獲GU港幣100元現金券等。

商戶優惠一覽：

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責任編輯：黎淑雯
 

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