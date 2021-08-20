特斯拉擬於明年推出人形機械人 用以從事危險、重覆、無聊的工作

特斯拉（Tesla）周四人工智慧(AI)日活動，行政總裁馬斯克（Elon Musk）表示，公司可能將在明年推出「Tesla Bot」人形機器人原型，以從事人們不喜歡做的危險、重覆、無聊的工作，最終或可以降低勞動力成本，改變世界經濟。

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馬斯克表示，「Tesla Bot」高約172公分，體重約56.6公斤，臉上螢幕可顯示有用資訊。根據特斯拉展示的圖片，自動駕駛攝像機將安裝在機器人頭部，機器人將可承受45磅的重量、舉起150磅的重量，每小時可跑5英里。

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代號Optimus的機械人將能夠處理各種工作，包括使用扳手將安裝到汽車上，或者在商店裡揀貨。馬斯克說，這種機械人將對經濟產生「深遠影響」，解決勞動力短缺問題，同時表示最重要的是機器人的價值不要「太昂貴」。

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