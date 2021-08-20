  • 30°C
香港時間 : 2021820日 (五) 21:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

特斯拉擬於明年推出人形機械人 用以從事危險、重覆、無聊的工作

環球政經 19:13 2021/08/20

分享：

特斯拉（Tesla）周四人工智慧(AI)日活動，行政總裁馬斯克（Elon Musk）表示，公司可能將在明年推出「Tesla Bot」人形機器人原型，以從事人們不喜歡做的危險、重覆、無聊的工作，最終或可以降低勞動力成本，改變世界經濟。

【異動股】金蝶一度急升近14% 瑞銀料市場對其雲業務增長反應正面 【見下頁

    點擊圖片放大
    +4
    +3

馬斯克表示，「Tesla Bot」高約172公分，體重約56.6公斤，臉上螢幕可顯示有用資訊。根據特斯拉展示的圖片，自動駕駛攝像機將安裝在機器人頭部，機器人將可承受45磅的重量、舉起150磅的重量，每小時可跑5英里。

【名人收入】Tesla：馬斯克2020年薪酬為零 實際卻是全美收入最高CEO？【見下頁

代號Optimus的機械人將能夠處理各種工作，包括使用扳手將安裝到汽車上，或者在商店裡揀貨。馬斯克說，這種機械人將對經濟產生「深遠影響」，解決勞動力短缺問題，同時表示最重要的是機器人的價值不要「太昂貴」。

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 陳楚琨

馬斯克 Tesla 機械人
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

MIRROR紅透半邊天 粉絲遍及各年齡層 一文看清12位鏡仔如何雄霸廣告界
MIRROR紅透半邊天 粉絲遍及各年齡層 一文看清12位鏡仔如何雄霸廣告界
【公屋裝修】80後夫婦輪候7年　終獲派265呎公屋　豪花32.6萬拆牆重新擺位 　飯廳靠窗邊望海景邊進餐
【公屋裝修】80後夫婦輪候7年　終獲派265呎公屋　豪花32.6萬拆牆重新擺位 　飯廳靠窗邊望海景邊進餐
【樓市熱話】母親重男輕女 逼女兒搬走給弟弟結婚用 網民:寧願斷絕來往
【樓市熱話】母親重男輕女 逼女兒搬走給弟弟結婚用 網民:寧願斷絕來往
【電腦節2021】電腦節本月20日一連4日舉行　貨品低至一折 「激安大購賞」改網上登記
【電腦節2021】電腦節本月20日一連4日舉行　貨品低至一折 「激安大購賞」改網上登記
【PayMeow x 姜濤出沒注意】匯豐總行大螢幕播香港運動員短片 下周姜濤加入
【PayMeow x 姜濤出沒注意】匯豐總行大螢幕播香港運動員短片 下周姜濤加入
【上車有段故】一家四口住公屋難有私人空間 　80後抽不成居屋卻中綠置居　
【上車有段故】一家四口住公屋難有私人空間 　80後抽不成居屋卻中綠置居　