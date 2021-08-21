【樓市熱話】租客投訴空調太舊 業主死也不願換 網民：你知唔知換一部要幾錢？

每個人租樓都希望有一間設備齊全，裝修漂亮的單位，但並不是每位業主都如此好心，把單位弄得完美才放租出去。近日有網民於網上討論區發文詢問，租樓見過有多久舊的空調。

網民經歷：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

網民一看到單位是用舊空調，直言不租，因為通常舊電器都特別浪費電，電費會十分可觀。不過他們也明白為甚麼業主不換空調，成本太貴了。空調本身不貴，但如果要搭棚安裝的話，費用就另計，至少一萬元一部。兩間房間再加客廳，坐底要用三萬元才能完成。以這個價格來說，哪個業主會願意？

【周末好去處】南豐舉辦「走進伊藤潤二的詭異世界」 模擬五個漫畫故事主題 體驗恐怖美學【下一頁】

網民又指，雖然樓主自願交多點租金，但也只是口頭說說。難道業主真的換了以後，他就會自己加自己租金？「傻的也不信！」。假若樓主真的不滿意，大可自己出錢換，業主總不會阻止他。

【溫股知新】恒指跌破支持 低撈醫藥股？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：張瑋婷