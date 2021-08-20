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適逢中秋將近，月餅搭配湯圓就是最適合在接下來的中秋佳節享用，為了讓顧客在共聚月下團圓，同時吃得輕盈及健康零負擔，全線惠康超級市場、Market Place by Jasons、Market Place、3hreesixty，以及Jasons ichiba獨家限定發售，台灣人氣芋圓甜品專門店鮮芋仙以純手感製作的招牌雙圓及Green Common百分百香港製造的純素奶黃月餅2 件裝，給小家庭，或是一對對的愛侶們，甚至少食多滋味的老人家的最佳選擇，確保每一次享用都是新鮮度不減。

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鮮芋仙全新嚐鮮裝招牌雙圓 100%台灣手工製作

遵循傳統工法、以純手感製作芋圓甜品的台灣人氣芋圓甜品專門店鮮芋仙於今年年初首次在香港推出外賣冷凍芋圓「招牌雙圓」，旋即掀起一股搶購熱潮，適逢中秋將近，鮮芋仙推出全新嚐鮮裝，每盒招牌雙圓均為100%台灣手工製作，而且新鮮直送香港，而顧名思義，每盒雙圓內當然少不了兩款包裹著內餡的芝麻紫薯圓和芋薯圓——芝麻紫薯圓以Q彈的紫薯外皮搭配深度烘焙的芝麻糊內餡，口感飽滿、香味四溢，令人無法抗拒；芋薯圓則以芋頭外皮包裹著香醇濃郁的芋泥內餡，雙重芋頭配搭從內而外散發著芋頭香氣，絕對能滿足一眾芋頭愛好者！除此之外，招牌雙圓更加入了經典的芋圓和地瓜圓，四款不同口味和口感的芋圓共聚一堂，頗有中秋團圓之深意，加上甜蜜的味道，為大家送上滿滿的中秋祝福！而全新推出的小盒包裝方便大家一次煮光，避免拆封後吃不完放回冰箱內令雙圓的新鮮度下降，以確保每一口均品嚐到在台灣手工製作後的絕佳口感。

▲ 全新嚐鮮裝鮮芋仙招牌雙圓於惠康超級市場、Market Place by Jasons、Market Place、3hreesixty，以及Jasons ichiba全線獨家發售。

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Green Common全新香港製造純素奶皇月餅2件裝

中秋佳節盡情享受節慶美食之餘，亦需注意健康，避免吸收多糖份多油的食品，Green Common 特意推出純素月餅百分百香港製造，所有月餅口味皆採用精心挑選的植物性食材，含0毫克膽固醇及0克反式脂肪*，天然絕無添加防腐劑，讓大家共聚月下團圓，吃得輕盈，健康零負擔。

百分百香港製造的純素奶皇月餅，選用獲獎品牌Miyoko’s純素牛油*，是經典月餅口味的純素版本，金黃香軟的餅皮包裹混以植物奶、龍舌蘭花蜜、亞麻籽粉等植物性健康食材的純素奶黃餡，每一口皆細膩幼滑，甜而不膩。全新口味比起傳統奶黃月餅的卡路里及脂肪含量均較低，含0毫克膽固醇及0克反式脂肪#，盡情享受輕盈中秋。 *榮獲2016年NEXTY Awards及2015年VegNews Veggie Award

#以每100克計算 Green Common 純素奶黃月餅2件裝 $68

Green Common 純素奶黃月餅於惠康超級市場、Market Place by Jasons、Market Place、3hreesixty、Jasons ichiba及Oliver's the Delicatessen全線獨家發售。

（資料由客戶提供）