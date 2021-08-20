▲ 【國泰293】國泰航空推強制打針 10月起分批不接受員工以檢測替代疫苗

國泰航空 （00293） 進一步收緊員工接種疫苗要求。國泰航空發出內部通告，從10月1日起，所有進入香港國際機場禁區範圍工作的國泰駐港員工及外判服務供應商，均必須已接種疫苗。換言之，從該月起，國泰航空不容許以檢測證明替代疫苗接種。

國泰表示，第二階段從12月1日起，於機場禁區以外國泰處所工作及進出的所有國泰駐港員工及外判服務供應商，亦必須已接種疫苗，同樣由當日起不再接受以檢測證明替代。

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對接種疫苗仍有顧慮的個別員工，國泰稱會免費提供接種疫苗前的醫療評估，而所有駐港後勤員工亦可享有2天疫苗假期，也會另行考慮因健康原因而無法接種疫苗的員工個案。

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國泰表示，89%的駐香港員工已預約接種或已接種疫苗，包括99%的駐港機師及約92%的駐港機艙服務員。今年駐港的機組人員在抵港時及其後的日子已接受逾80,000次病毒檢測，當中並無陽性結果。

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記者：麥德銘