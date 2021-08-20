塔利班版伊斯蘭教法有幾嚴？ 嚇怕逃難阿富汗人

塔利班在阿富汗迅速重新掌權，當地民眾憂慮極端伊斯蘭主義再臨，基本人權再次受限。塔利班屬伊斯蘭教遜尼派，信奉原教旨主義，積極貫徹及遵從真主思想致力建立「世上最純粹的伊斯蘭國家」。

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伊斯蘭法是什麼？

伊斯蘭教法（Sharia Law）是一套以伊斯蘭教義為準則的法律，根據《古蘭經》（Quran）及聖訓（Sunnah）內容，即先知穆罕默德的神聖言行制定的法規，規範所有穆斯林從日常到個人的所有生活遵守真主的願望。

但事實上，在阿拉伯語中，Sharia一字實際意思是「方式」，而不是指法律體系。所有穆斯林在生活當中需要遵守伊斯蘭教法，但遵守伊斯蘭教法的程度可有所不同。

不同國家對於伊斯蘭教法的解讀都有所不同，在部分政教合一的國家，伊斯蘭教法甚至適用於政治體系內。部分教派對伊斯蘭教法解讀認為，容許殘酷的懲罰，包括截肢及石刑等，同時亦為婦女帶來不平等待遇。

伊斯蘭法下的罪行分類

塔其爾 (Tazir)

罪行較輕，刑罰由法官決定，例子包括親屬之間的盜竊或企圖行劫作虛假證詞及借錢等。

基沙斯（Qisas）

罪行相對較重，犯人需要與受害人承受相同痛苦，即最常解釋的「以眼還眼」。如在謀殺案中，若法院批准，受害者親屬有權殺死兇手。

哈德 (Hudud )

罪行最重，被認為是對真主的犯罪。例子包括盜竊、搶劫、通姦及飲酒，刑罰涉及截肢、鞭刑及死刑等。

實際上，大多數穆斯林國家很少實施教法內的傳統懲罰。同時由於舉證困難，最嚴重的懲罰亦較少被判處及執行。

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塔利班如何解讀伊斯蘭教法？

塔利班被指在1996年至2001年統治阿富汗期間，執行嚴格及極端的伊斯蘭教法，包括公開石列、鞭打、截肢和絞刑等懲罰，更禁止音樂、樂器、攝影及電影等娛樂。

此外，塔利班當年亦與盟友屠殺當地平民，截斷聯合國向阿富汗飢餓人口提供的糧食供應，甚至實施「焦土政策」，燒毀大片肥沃土地，摧毀數以萬計房屋。因此眾多阿富汗人擔心塔利班重掌政權後會再次實施高壓統治，導致過萬民眾試圖逃離當地。

當年塔利班對女性的影響

在塔利班的統治下，所有8歲以上的女性必須穿罩袍，如果離開家門必須有男性親屬陪同。女性亦被禁止穿著高跟鞋，亦不可走出露台。雜誌﹑報紙﹑書籍﹑店舖甚至是家中亦禁止出現女性照片，民眾亦被禁以任何形成拍攝女性、女性亦不得出現在廣播、電視及公共集會。這意味著女性無法工作或受教育，實際上被軟禁。

若有她們不守遵定，例如沒有男性親屬陪同外出，會在公共地方受鞭刑；婦女私自塗指甲油會被斬去手指頭等；不聲稱效忠塔利班會被石刑，塔利班的宗教警察擁有至高無上權力任意執法，可以隨時公開行刑。

塔利班願意改變？

近年塔利班試圖改變形象，重奪阿富汗後承諾尊重婦女的權利，不會向曾對抗塔利班的人報復及阻止阿富汗成為恐怖主義襲擊的基地等，並稱「希望世界信任塔利班」。塔利班發言人沙欣（Suhail Shaheen）亦指，組織將根據伊斯蘭教法，致力保障阿富汗婦女的權利、教育、工作及言論自由，強調她們有權工作並接受大學教育。

但眾多阿富汗人及專家對此承諾抱持懷疑態度。諾貝爾和平獎得主兼女權分子馬拉拉（Malala Yousafzai）表示，為阿富汗女性的處境感到害怕，鑑於塔利班過去剝奪婦女權利的歷史，擔憂阿富汗女性會再次活在恐懼中。

責任編輯：郭麗明