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【細味醺徒@iM網欄】精米步合 為什麼純米酒竟然那樣順滑？

名人薈萃 12:00 2021/08/21

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約定俗成的精米步合分類
起初學習日本酒，腦海裡總是記著以精米步合度區分的酒階。順序係（純米）大吟釀、（純米）吟釀、純米酒同本釀造。這幅圖牢牢記在腦海內，變成了純米酒等於低精米步合，比較粗糙，而且較適合熱飲的看法。如果您看網絡的資料，大多指精米步合度70%以上的為純米酒，而大吟釀級是50%以下，吟釀級是50%-70%。

純米酒竟有女性酒？
直到遇上了這枝酒，我才發現原來一直以來的看法未必全對。其實我平日很少買純米酒，因為熱飲清酒的機會不多，而當日購入這枝明鏡止水的這枝純米酒，是因為它標明是女性酒，一般會是甘口酒。我在想，究竟合乎女性口味的純米酒，會是什麼的味道呢？

純米酒的精米步合度沒統一標準
我買這枝純米酒時，其實沒有詳細研究過它的精米部合度的數據，直到拿來喝時，入口感覺一點也不像純米酒的粗糙，才發現它的精米步合度，竟是55%。原來純米酒的精米步合度並無特別規範，只是約定俗成，純米酒的精米步合度一般較高而已。但酒造將一枝精米步合度55%的酒自命為純米酒而非高一枱的純米吟釀，其實比較少見，足見酒藏未必太理會繁文縟節，君不見有些酒藏反而釀製很多精米步合為50%的純米大吟釀，為的是取得更高的單價嗎？

這枝酒的幾個驚喜
回說這枝酒，由於精米步合度高，口感其實也很順滑。另一方面，它的日本酒度是負7，屬甘口類，但把它含在舌頭末端，卻有明顯的後勁，這是甘口酒中較少有的。還有一個特別之處，是起初這枝酒表現是中規中矩，但喝了大概一個多小時後，便突然昇華了，整個口感變得豐富而華麗。整體而言，這枝酒雖然不是驚為更天人，但卻是滿有驚喜。驚喜之處是它顛覆了我對純米酒、甘口酒的一般想法，而它亦只是不足二百元。喝日整清酒的樂趣，大概就是這樣。

明鏡止水La vie en Rose 純米酒（網上圖片）

精米步合度55%的純米酒

配搭串燒熱食或較佳
如果要讓我再為此酒配搭食物，我想它會較合於配搭熱食或串燒，就好像上幾回談論過的榮光冨士一樣，與食物的酒份有較好的化學作用。不過，當晚我也沒想過它的味道如此，大失預算，惟有加點一些油份較重的燒物配酒，就別浪費了它呢！

作者_醺徒（應雲遊）簡介

七年前開始愛上清酒，之後酒櫃幾乎沒有再增添過紅白酒。對清酒的悟性較高，熱愛得每年總會抽時間到日本參與全國酒展，看清酒製作展覽；閒時會到日本網網購清酒，睇酒評。品評一向愛恨分明。

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撰文 : 醺徒（應雲遊）

欄名 : 細味醺徒

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