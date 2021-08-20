  • 30°C
香港時間 : 2021820日 (五) 20:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

亞馬遜將進軍綫下實體店 計劃開設大型零售百貨店

環球政經 20:14 2021/08/20

分享：

美國電商巨頭亞馬遜將在綫下實體店市場分一杯羹。《華爾街日報》引述消息人士稱，亞馬遜正計畫在美國開設大型實體零售店，經營方式將類似於百貨店。

【異動股】金蝶一度急升近14% 瑞銀料市場對其雲業務增長反應正面 【見下頁

    點擊圖片放大
    +4
    +3

《華爾街日報》報導透露，亞馬遜的首批百貨店預計將在俄亥俄州和加州開業，商店面積約為3萬平方呎，雖然是打算經營百貨店，但比起一般百貨店的面積較小。消息人宜又稱，店內亦會有知名消費品牌的產品進駐。亞馬遜目前對此消息未有回應。

亞馬遜獲批政府合約 微軟向美國政府抗議 【見下頁

不過事實上，亞馬遜現時就圖書和雜貨類的商有實體店，並在美國至少13個州經營臨時商店，當中包括加州、哥羅拉度州（State of Colorado）和華盛頓州。

得益於疫情影響，電商業務急速增長，像亞馬遜這類的銷售額急增。隨着愈來愈多人接種疫苗，累地鼓勵消費者重返實體店購物，或可形成一個新機遇。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 陳楚琨

疫情 俄亥俄 銷售 零售 品牌 加利福尼亞 美國

上一篇文章

【大行點睇】下半年產量增長料穩定 滙豐維持中海油「買入」評級

下一篇文章

【大行點睇】招銀國際指吉利新能源車滲透率有望提升　料其估值亦將同步向上
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【PayMeow x 姜濤出沒注意】匯豐總行大螢幕播香港運動員短片 下周姜濤加入
【PayMeow x 姜濤出沒注意】匯豐總行大螢幕播香港運動員短片 下周姜濤加入
【公屋裝修】80後夫婦輪候7年　終獲派265呎公屋　豪花32.6萬拆牆重新擺位 　飯廳靠窗邊望海景邊進餐
【公屋裝修】80後夫婦輪候7年　終獲派265呎公屋　豪花32.6萬拆牆重新擺位 　飯廳靠窗邊望海景邊進餐
【電腦節2021】電腦節本月20日一連4日舉行　貨品低至一折 「激安大購賞」改網上登記
【電腦節2021】電腦節本月20日一連4日舉行　貨品低至一折 「激安大購賞」改網上登記
【上車有段故】一家四口住公屋難有私人空間 　80後抽不成居屋卻中綠置居　
【上車有段故】一家四口住公屋難有私人空間 　80後抽不成居屋卻中綠置居　
MIRROR紅透半邊天 粉絲遍及各年齡層 一文看清12位鏡仔如何雄霸廣告界
MIRROR紅透半邊天 粉絲遍及各年齡層 一文看清12位鏡仔如何雄霸廣告界
【樓市熱話】母親重男輕女 逼女兒搬走給弟弟結婚用 網民:寧願斷絕來往
【樓市熱話】母親重男輕女 逼女兒搬走給弟弟結婚用 網民:寧願斷絕來往