亞馬遜將進軍綫下實體店 計劃開設大型零售百貨店

美國電商巨頭亞馬遜將在綫下實體店市場分一杯羹。《華爾街日報》引述消息人士稱，亞馬遜正計畫在美國開設大型實體零售店，經營方式將類似於百貨店。

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《華爾街日報》報導透露，亞馬遜的首批百貨店預計將在俄亥俄州和加州開業，商店面積約為3萬平方呎，雖然是打算經營百貨店，但比起一般百貨店的面積較小。消息人宜又稱，店內亦會有知名消費品牌的產品進駐。亞馬遜目前對此消息未有回應。

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不過事實上，亞馬遜現時就圖書和雜貨類的商有實體店，並在美國至少13個州經營臨時商店，當中包括加州、哥羅拉度州（State of Colorado）和華盛頓州。

得益於疫情影響，電商業務急速增長，像亞馬遜這類的銷售額急增。隨着愈來愈多人接種疫苗，累地鼓勵消費者重返實體店購物，或可形成一個新機遇。

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