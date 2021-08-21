【劉‧住保鮮期@iM網欄】繼續炎夏奢華體驗（二） 高檔文華廳 美饌碧儷苑



繼上一期在文華東方酒店staycation 後，今次和讀者分享這酒店豪華住宿所包含的文華廳五道菜中式晚宴。還有，雖然新開業但由至強餐飲團隊主理的碧儷苑中菜。如果大家都想讓眼睛「食好西」先，那麼請你將眼球緊貼此文啦！

米芝蓮星級食府文華廳這個「日暮晚宴」套餐先由食「美景」開始。日暮有黃昏、傍晚的意思，在太陽剛下山便開始進餐便是這個晚宴的精髓，因為美食未入口，看見靚景已覺美不勝收。斜陽映照餐廳環境內，令食客感覺猶如置身型格藝術作品中，心情也特別的好。

頭盤有西班牙黑豚肉叉燒、蔥油海蜇頭、川味小青瓜。單看相中的食物，都可以想像到黑毛豬叉燒入口鬆化，海蜇頭爽脆之餘配上微辣小青瓜，的確醒神開胃。接着以紫砂茶壺奉上的松茸愉耳黃耳燉雪蓮子湯，入口甘甜清爽而沒有油膩感，非常適合夏天飲用。

兩道主菜一濃一淡，濃味者是蠻有特色的圍村扣五層肉，淡葷則是沒有驚喜的鮮百合嫩豆仁炒星斑球。炆扣五層肉是功夫菜，需要師傅精準掌握火候和時間，才能製作到入口即溶、又其味無窮的五花肉，配以薄脆芋頭乾跟醬汁一起吃，口腔內的多重口感、味道以至回甘，真的令人想叫一碗白飯來配合！

主菜過後，侍應便端上熱辣辣一人份量的砂鍋欖菜香蔥炒飯。欖菜和香蔥爆炒後香味濃郁，加上炒得十分爽身的炒飯，好味！這個五道菜晚餐，最後由普普通通的蛋白杏仁茶湯圓作結。

翌日中午一行十人check out 文華東方酒店後，我們便往中環擺花街新開業的碧儷苑用膳。碧儷苑英文名字是Luxe Garden ，意謂大廚精心炮製食和團隊貼心的招待，會令光臨的食客猶如置身美輪美奐的花園內，經常造訪，流連忘返。為什麼他們如此有信心留住食客？皆因團隊台前幕後，都已經合作數十年。難得他們經驗豐富，又肯不斷創新，對食物出品和餐飲服務都很有要求。而且，取價合理，地點適中，所以，我找不到藉口不順道前來光顧。

大廚龍哥為我們準備了一蟹兩食，分別以雞油花雕蒸和豉油皇烹煮約三斤半重的阿拉斯加大蟹。餐飲總監第一時間將新鮮的阿拉斯加大蟹端上。嘩！真是貨真價實，鮮活的大蟹經大廚巧手烹製，必定其味無窮。

雞油花雕蒸的做法，果然香氣四溢，蟹肉異常嫩滑又帶一點酒香，將這個鮮黃色充滿鮮味精華的花雕蟹汁淋上煎香嘅米粉上，一口脆、一口鮮，真是十分滋味！

至於豉油皇腸粉底的做法，火候、鑊氣和秘製豉油皇醬汁，缺一不可。大廚將蟹確實炒得非常惹味，濃香的豉油汁包裹着又脆又薄的蟹腳，令人忍不住未清除蟹殼已急不及待咬一下，再送一匙羹蟹腳肉入口，瞬間你就會明白到原來能夠享受此人間美食，幸福感是會爆燈的！

除此之外，碧儷苑的點心精緻可口，賣相力求突破，好像包裹着蝦餃、燒賣的皮，都有黑白和黃綠合共四色作搭，令內涵和用料都非常新鮮的傳統點心，加添創意。

大廚精心炮製的滋味一蟹兩食，只是港幣$2,680。對於喜歡在美食上消費的我來說，絕對是值回票價。我相信這個美味蟹體驗，必定是我們這次小型團體宅渡假的一大亮點！

作者劉泳錡_簡介： 曾任酒店餐飲人才培訓機構、跨國美妝公司和旅遊景點的人妻高管，在職場上喜以新鮮事物和原創作品吸金拎獎。但近年眼見職埸友好賺到金，離任後卻紛紛以金養病。所以決定要發掘多元方法去保鮮健康，提升心情和生活質素，￼￼有興趣大家都可以一起留住保鮮期。

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